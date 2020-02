+++ Insolventes Startup Airgreets aufgekauft +++

Das Münchener Startup Airgreets musste im Dezember nach einer geplatzten Finanzierungsrunde Insolvenz anmelden. Die Firma hilft Kunden dabei, ihre Wohnung über Airbnb zu vermieten. Nun hat das Münchener Unternehmer Morten Group, das hinter der Hotelmarke Bold steckt, Airgreets übernommen. Der Betrieb des Airbnb-Serviceanbieters wird weitergeführt, die 160 Mitarbeiter bleiben weiterhin beschäftigt. Die Gründer Sebastian Drescher und Julian Ritter werden das Startup jedoch verlassen. Über den Kaufpreis und weitere Details haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. (Quelle: Insolvenverwalter, Mittwoch, 11:21 Uhr, lks) Anzeige

+++ Spiele-Startup Treasurehunt im Insolvenzverfahren +++

Wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung musste die Berliner Firma bereits am 1. Februar Insolvenz anmelden. Treasurehunt war bisher für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Das Mobile-Gaming-Startup nahm 2017 in seiner Series A über fünf Millionen Euro auf, unter anderem von der Gauselmann AG, einem Familienunternehmen, zu dem die Spielotheken der Marke Casino Merkur gehören. Im Portfolio von Treasurehunt befinden sich die Smartphone-Spiele Pet Paradise und Boomie Blast. (Quelle: Insolvenzregister, Mittwoch, 10:57 Uhr, gr)

+++ Google-Manager wird neuer Targomo-CEO +++

Der ehemalige Google-Mitarbeiter Patrick Schönemann wird neuer Chef des Berliner Startups Targomo, Mithilfe der Software von Targomo lassen sich Geodaten analysieren. Mit dem Thema kennt sich der 47-jährige Schönemann gut aus – er war seit 2006 bei Google und leitete dort zuletzt den B2B-Vertrieb von Google Maps. Das Berliner Startup Targomo ist eine Ausgründung aus dem Potsdamer Hasso-Plattner-Institut und wurde 2013 gegründet, 2018 bekam es eine Finanzierung vom VC-Investor Earlybird. Unternehmen wie der Lieferservice Durstexpress optimieren damit ihre Fahrtrouten und Ladungen. (Quelle: Handelsblatt, Mittwoch, 10:40 Uhr, heu)

+++ Millionen für Berliner Proptech Kugu +++

Eine siebenstellige Summe in nicht genannter Höhe fließt in das Berliner Proptech Kugu. Bereitgestellt wird das Geld unter anderem von der IBB Beteiligungsgesellschaft, High Rise Ventures sowie Eon Agile, dem VC-Arm des Energiekonzerns. Kugu wurde 2016 gegründet und bietet eine Software an, mit der Immobilienfirmen eigenständig Heiz- und Wasserkosten abrechnen sowie die Energieeffizienz in Gebäuden steigern können. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:40 Uhr, hue)

+++ Elon Musk stellt auf Twitter neue Tesla-Fabrik zur Debatte +++

Elon Musk hat eine neue Fabrik seines Elektroauto-Konzerns im US-Bundesstaat Texas ins Spiel gebracht. „Giga Texas?“, fragte der Tesla-Chef auf dem Kurznachrichtendienst Twitter und stellte zwei Optionen zur Auswahl. „Zur Hölle, ja!” und „Nee” lauteten die möglichen Antworten. Über 102.000 Twitter-Nutzer beteiligten sich bislang an Musks Umfrage und über 80 Prozent davon sprachen sich für eine neue Fabrik aus. Tesla betreibt derzeit zwei Produktionsstätten in den USA und eine im chinesischen Shanghai. Vor den Toren Berlins soll ebenfalls ein Werk entstehen. Dieses soll auf einem rund 300 Hektar großen Grundstück in Grünheide in Brandenburg errichtet werden. Laut Zeitplan sollen 2021 die ersten E-Autos vom Band rollen – langfristig dann bis zu 500.000 pro Jahr. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 09:50 Uhr, heu)

+++ Aus für Carsharing-Dienst Oply +++

Nach nicht einmal zwei Jahren auf der Straße wird der Carsharing-Dienst Oply Ende Februar eingestellt. Der Service, hinter dem die Luxemburger Mutterfirma Oply Mobility steckt, vermietet aktuell 510 Autos in München, Hamburg und Berlin sowie weitere 500 in Großbritannien. Zum Vergleich: Das Berliner Startup Miles ist aktuell in fünf Städten mit insgesamt 1.500 Fahrzeugen aktiv, der VW-Dienst Weshare hat allein in Berlin 1.500 Fahrzeuge. Der Grund für das Aus sei eine geplatzte Finanzierungsrunde, heißt es von Oply. „Für Finanzierungen ist es aktuell ein schlechtes Momentum, wie man an der Sharing-Marktlage der letzten Monate sehen konnte”, so CEO Mauro Mariani. Was mit den Autos passieren wird, ist unklar – zum Leasing oder Verkauf sollen sie allerdings nicht bereitstehen. (Quelle: Unternehmen Dienstag, 14:32 Uhr, lks)

+++ 130 Millionen Umsatz bei Marley Spoon +++

Das Berliner Kochboxen-Startup konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 41 Prozent gegenüber 2018 steigern. Marley Spoon setzte 2019 rund 130 Millionen Euro um, erwartet waren maximal 128 Millionen Euro. Die Marge konnte das Startup um vier Prozentpunkte auf 25 Prozent erhöhen. Marley Spoon verfolgt weiterhin das Ziel, bis Ende 2020 profitabel zu sein. (Quelle: Unternehmen Dienstag, 11:44 Uhr, lks)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash