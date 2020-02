+++ SpaceX steht mögliche Aufspaltung bevor +++

Elon Musks Raketen-Firma SpaceX denkt darüber nach, seine Satelliten-Einheit Starlink abzuspalten und an die Börse zu bringen. Space X würde in diesem Fall ein privates Unternehmen bleiben. Das sagte SpaceX-COO Gwynne Shotwell vergangene Woche auf einem Investorentreffen in Miami. Starlink arbeitet daran, ein weltweites Highspeed-Internet mittels Satelliten aufzubauen, das schneller und günstiger sein soll als herkömmliche Lösungen. t3n mutmaßt, dass das Internet-Geschäftsmodell risikoreicher als gedacht sei – und durch die Abspaltung nicht zum Risikofaktor für die Marsmission von SpaceX werden sollte. (Quelle: Bloomberg / t3n, Montag, 12:59 Uhr, ene) Anzeige

+++ Weiterer Streetscooter-COO geht +++

Beim Elektrotransporter-Startup Streetscooter sind sich das Management und der Eigentümer über die Ausrichtung der Firma offenbar nicht einig. Nach weniger als einem Jahr an der Spitze der Post-Tochter gibt CEO Jörg Sommer auf und scheidet mit sofortiger Wirkung aus. An Sommers Stelle rückt nun Markus Dörr, der bislang für das operative Geschäft zuständig war. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 11:02 Uhr, ho)

+++ Potsdamer Marketing-Startup erhält Millionen +++

Das Software-Startup Ci Hub bekommt in einer Finanzierungsrunde einen einstelligen Millionenbetrag. Das Geld stammt vom High-Tech Gründerfonds (HTGF), Brandenburg Kapital, R.O.I. und dem Business Angel Club Berlin-Brandenburg Bet. Ci Hub entwickelt eine Plattform, mit der Unternehmen ihre Marketingmaßnahmen automatisieren können. Ein Großteil des Investments soll in die Produktentwicklung und den Ausbau des Teams gesteckt werden, so die Firma. Außerdem arbeite das Startup daran, weitere Firmenkunden zu gewinnen. Firmen wie Dropbox, Adobe Stock oder Getty Images sind bereits Partner. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:36 Uhr, heu)

+++ Finleap-Startup Perseus hat neuen Eigentümer +++

Die Hannoveraner Versicherungsgruppe HDI hat das Cyber-Security-Startup Perseus übernommen. Die HDI halte fortan 100 Prozent der Anteile, so eine Finleap-Sprecherin auf Nachfrage von Gründerszene. Die Übernahmesumme wurde nicht veröffentlicht. Richard Renner, seit November 2018 Geschäftsführer, behalte diese Position, heißt es in einer Mitteilung. Daneben werde Perseus mit seinen rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin in Berlin sitzen und eine eigenständige Marke bleiben. Perseus entstammt dem Fintech-Company-Builder Finleap und wurde 2017 gegründet. Das Startup bietet eine Serviceplattform, über die Unternehmen unter anderem ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachen IT-Sicherheit schulen lassen können. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 11:32 Uhr, ene)

+++ Uber will 2020 profitabel werden +++

Der US-Fahrdienstvermittler Uber will dank starker Kundennachfrage ein Jahr früher erste Gewinne präsentieren als bislang geplant. Dieses neue Ziel gab Unternehmenschef Dara Khosrowshahi am Donnerstag bekannt. An der Wall Street sorgte er damit für Jubel: Die Uber-Aktie zog im nachbörslichen Handel um fünf Prozent an. Nach Worten Khosrowshahis soll das Unternehmen bereits im Schlussquartal dieses Jahres nach bereinigter Rechnung schwarze Zahlen schreiben. Noch im November hatte Uber dieses Ziel für Ende 2021 ausgegeben. (Quelle: Reuters, Freitag, 11:31 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash