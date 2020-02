+++ Home24 schließt erstmals profitables Quartal ab +++

Von Oktober bis Dezember 2019 erwirtschaftete der Münchener Möbelshop das erste Mal Gewinne. Die Ebitda-Marge lag in dem Zeitraum bei zwei Prozent. Der vorläufige Ganzjahresumsatz von Home24 liegt bei 372 Millionen Euro, 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie hoch die Verluste waren, wurde nicht bekannt gegeben. Für 2020 peilt das Unternehmen eine Ebitda-Marge zwischen minus zwei und plus zwei Prozent an. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 08:57 Uhr, lks)

+++ Delivery Hero erwartet auch 2020 Verluste +++

Der Essenslieferdienst wird in diesem Jahr erneut rote Zahlen schreiben. Der Vorstand kündigte eine operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von minus 14 bis minus 18 Prozent an. Der Umsatz solle zwischen 2,4 und 2,6 Milliarden Euro liegen. Im Europageschäft wird erstmals das Erreichen der Gewinnschwelle erwartet. In 2019 setzte Delivery Hero 1,46 Milliarden Euro um, die vorläufige Ebitda-Marge liegt bei minus 30 Prozent. (Quelle: Reuters / Unternehmen, Dienstag, 08:42 Uhr, lks)

+++ Tesla beantragt Förderung für Werk in Grünheide +++

Der US-Elektrobauer hat nach Informationen der DPA Fördergelder für seine Fabrik im brandenburgischen Grünheide beantragt. Die Höhe der Fördersumme liege wahrscheinlich bei „weit über 100 Millionen Euro”, könne zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht genau beziffert werden, so Tillmann Stenger, Vorstandschef der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Damit es mit den Fördergeldern klappe, müsse Tesla einen Investitionsplan vorlegen. Tesla will in seinem neuen Werk in Grünheide, dem ersten in Europa, jährlich 500.000 Model 3 und Y bauen. So sollen 10.000 Arbeitsplätze entstehen. Gerade läuft ein umweltrechtliches Genehmigungsverfahren für die Bebauung des Areals. (Quelle: Zeit Online / ZDF, Montag, 15:58 Uhr, ene)

+++ SpaceX steht mögliche Aufspaltung bevor +++

Elon Musks Raketen-Firma SpaceX denkt darüber nach, seine Satelliten-Einheit Starlink abzuspalten und an die Börse zu bringen. SpaceX würde in diesem Fall ein privates Unternehmen bleiben. Das sagte SpaceX-COO Gwynne Shotwell vergangene Woche auf einem Investorentreffen in Miami. Starlink arbeitet daran, ein weltweites Highspeed-Internet mittels Satelliten aufzubauen, das schneller und günstiger sein soll als herkömmliche Lösungen. t3n mutmaßt, dass das Internet-Geschäftsmodell risikoreicher als gedacht sei – und durch die Abspaltung nicht zum Risikofaktor für die Marsmission von SpaceX werden sollte. (Quelle: Bloomberg / t3n, Montag, 13:10 Uhr, ene)

+++ Weiterer Streetscooter-COO geht +++

Beim Elektrotransporter-Startup Streetscooter sind sich das Management und der Eigentümer über die Ausrichtung der Firma offenbar nicht einig. Nach weniger als einem Jahr an der Spitze der Post-Tochter gibt CEO Jörg Sommer auf und scheidet mit sofortiger Wirkung aus. An Sommers Stelle rückt nun Markus Dörr, der bislang für das operative Geschäft zuständig war. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 11:02 Uhr, ho)