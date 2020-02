+++ Generation Yes ist insolvent +++

Das Berliner Startup Generation Yes wollte Kunden mit Videos auf Facebook zum Kauf hochwertiger Küchengeräte bewegen. Vier Jahre nach dem Start ist die Idee nun gescheitert, wie aus einem Eintrag im Insolvenzregister hervorgeht. Auf Nachfrage von Gründerszene teilte der vorläufige Insolvenzverwalter, Joachim Voigt-Salus, mit: „Die Geschäftsidee stellte sich nicht als rentierlich heraus. Eine Sanierung ist damit ausgeschlossen.” Generation Yes wurde 2016 von Matthias Berchthold und Moritz Putzer gegründet. In das Startup hatten unter anderem die Food Angels investiert, ein Zusammenschluss mehrerer, auf den Lebensmittelbereich spezialisierter Investoren. (Quelle: Eigene Recherche, Donnerstag, 09:03 Uhr, hue)

+++ Mobility-App Trafi startet in München +++

Die Münchner Verkehrsgesellschaft nutzt künftig den Service des Startups Trafi. Kundinnen und Kunden können damit aus einer App heraus unterschiedliche Verkehrsmittel (Busse, Bahnen, Sharing-Fahrzeuge) buchen und Tickets erwerben. Das kündigten beide Unternehmen am Donnerstag an. Die App soll im Laufe des Jahres für iPhones und Android-Smartphones verfügbar sein. Sharing-Dienste können bis Mitte März Interesse an einer Teilnahme bekunden. Die Trafi-App wird bereits in Berlin (Jelbi), Jakarta und Rio de Janeiro genutzt. Auch Unternehmen wie der US-Ridehailing-Dienst Lyft greifen auf Trafi-Technologie zurück. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:00 Uhr, stü)

+++ Health-Investor Heal Capital mit Doppelspitze +++

Der Wagniskapitalgeber der Privaten Krankenversicherungen, Heal Capital, verstärkt seine Geschäftsführung: Der VC gab bekannt, dass Eckhardt Weber zu Februar 2020 die Rolle des Managing Partners und Geschäftsführers eingenommen hat. Er leitet Heal Capital künftig gemeinsam mit Christian Weiß, der ebenfalls seit Februar 2020 als General Partner und Geschäftsführer an Bord ist. Weber wechselte von der Digital-Health-Plattform Heartbeat Labs, die er seit 2017 als Mitgründer und Geschäftsführer aufgebaut hat. Lest morgen unsere Kolumne zur Strategie des Investors. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 08:00 Uhr, stü)

+++ Auto-Abo von Vivelecar sammelt Millionen ein +++

Das Stuttgarter Startup Vivelacar hat eine Seed-Runde mit „mehreren Millionen” Euro abgeschlossen. Beteiligt haben sich die Vienna Insurance Group und Vector Venture GmbH. Vivelacar bietet eine Auto-Flatrate und greift dafür auf neue oder gebrauchte Bestandsfahrzeuge von Händlern zu. Das im März 2019 gestartete Unternehmen muss dafür, ähnlich wie Flixbus, kein einziges Fahrzeug selbst anschaffen. Das frische Kapital fließe in die Weiterentwicklung der Plattform, Marketing, Personal sowie den Ausbau der Kundenbeziehungen, heißt es vom Unternehmen. Wir haben das Startup im November 2019 ausführlich vorgestellt. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 17:05 Uhr, mw)

+++ Montage-Plattform Attenio schließt Seed-Runde ab +++

Der High-Tech Gründerfonds und der Innovationsstarter Fonds der IFB Hamburg investieren insgesamt 1,1 Millionen Euro in die Hamburger Plattform Attenio. Das 2016 gegründete Startup kümmert sich nach eigenen Angaben um die digitale Planung und Montage-Organisation von Industrieunternehmen. Erste Testkunden sollen bereits mit dem Unternehmen zusammengearbeitet haben. Mit dem Kapital soll nun der finale Markteintritt eingeleitet werden, heißt es von dem Startup. Derzeit sind zehn Mitarbeiter für Attenio tätig. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:13 Uhr, mw)

+++ Logistik-Startup Shippeo sammelt 20 Millionen Euro ein +++

Das deutsch-französische Logistik-Startup Shippeo hat eine Series-B-Runde mit 20 Millionen Euro abgeschlossen. Investiert haben unter anderem die VCs NGP Capital, ETF Partners, Bpifrance Digital Venture und Partech. Das 2014 gründete Unternehmen optimiert nach eigenen Angaben die Lieferung von derzeit rund fünf Millionen Logistiksendungen pro Jahr. Mit dem neuen Kapital sollen die Lieferketten in der Transportindustrie effizienter und transparenter gestaltet werden, heißt es vom Startup. Im vergangenen Jahr habe Shippeo seinen Umsatz um 300 Prozent gesteigert. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:58 Uhr, mw)

