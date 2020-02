+++ Mytheresa plant Börsengang in New York +++

Der bayerische Online-Klamottenshop Mytheresa.com strebt Insidern zufolge noch im Frühjahr an die New Yorker Börse (Nyse). Das Unternehmen gehe den Schritt auch, weil sein amerikanischer Eigentümer Neiman Marcus, der einem US-Finanzinvestor Ares und dem kanadischen Pensionsfonds CPPIB gehört, das Umfeld für Luxus-Aktien dort als attraktiver einschätze als in Europa. Das sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Mytheresa hoffe bei dem für Ende April geplanten IPO auf eine Bewertung von rund 500 Millionen Dollar. Das Unternehmen verkauft online Mode von Marken wie Prada, Gucci und Burberry. (Quelle: Reuters, Freitag, 12:32 Uhr, ene)

+++ Tesla will zwei Milliarden Dollar einsammeln +++

Tesla will durch die Ausgabe neuer Aktien frisches Geld einsammeln. Mit einer Kapitalerhöhung wolle das Unternehmen zwei Milliarden Dollar einnehmen, teilte Tesla am Donnerstag mit. Der E-Autobauer sitzt auf einem Schuldenberg von 13,4 Milliarden Dollar und plant weitere Milliardeninvestitionen, unter anderem in den Bau einer Fabrik in Brandenburg. Dennoch hatte Musk vergangenen Monat eine Kapitalerhöhung noch ausgeschlossen. Damals hatte Musk den zweiten Quartalsgewinn in Folge präsentiert, die Aktie ging danach ab wie eine Rakete. Binnen weniger Wochen schossen die Anteilsscheine von weniger als 600 Dollar zwischenzeitlich bis auf 969 Dollar in die Höhe. Im vorbörslichen US-Geschäft fielen die Aktien nach der Ankündigung der Kapitalerhöhung zwischenzeitlich um fast fünf Prozent auf 732,50 Dollar, waren damit aber immer noch mehr als drei Mal so teuer wie vor Jahresfrist. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 16:16 Uhr, ps)

+++Europastart für Facebooks Dating-Dienst verschiebt sich +++

Facebook hat den für Valentinstag vorgesehen Europastart seines neuen Kennenlern-Dienstes nach Bedenken des irischen Datenschutzbeauftragten verschoben. In den USA ist „Facebook Dating“ bereits online. Für Europa monierte die Datenschutzbehörde Irlands unter anderem, dass sie erst Anfang Februar und damit zehn Tage vor der Produktneuerung davon erfahren habe. Sie inspizierte die Zentrale von Facebook Irland am Montag. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 15:23 Uhr)

Anzeige

+++ Zwei Millionen für Darm-Startup aus Wildau +++

Biomes hat in seiner Pre-Series-A-Runde zwei Millionen Euro eingesammelt. Das Geld kommt von dem VC Yabeo aus München und soll für die Produktentwicklung, weiterführende Mikrobiom-Studien sowie den Ausbau der Unternehmensstruktur eingesetzt werden. Biomes ist ein Healthtech, das sich auf die Analyse der Darmflora spezialisiert hat. Kunden kaufen ein Testkit, mit dem sie ihren Stuhl vom Startup untersuchen lassen können. Dafür müssen sie eine Probe per Post an das Unternehmen schicken und bekommen die Auswertung inklusive Ernährungsempfehlung digital zurück. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:04 Uhr, gr)

+++ Fahrrad-Startup Livecycle im Insolvenzverfahren +++

Der Münchner Fahrraddienstleister Livecycle hat Ende Januar ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Der Antrag sei wegen eines Liquiditätsengpasses gestellt worden, heißt es in einem Medienbericht. Man habe sich unter anderem für eine Eigenverwaltungsverfahren entschieden, um neue Investoren zu finden. Das 2016 gegründete Startup bietet einen mobilen Reparatur- und Aufbauservice für Fahrräder an und beschäftigte zuletzt 53 Mitarbeiter. Die Gehälter werden während des Verfahrens durch das Arbeitsamt weitergezahlt. (Quelle: Munich Startup und Insolvenzregister, Donnerstag, 10:58 Uhr, mw)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash; Bild Social Media (Luxus): Getty Images / Alyson Aliano