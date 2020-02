+++ Bericht: Solarisbank vor Mega-Finanzierung +++

Das Berliner Fintech Solarisbank steht offenbar vor einer neunstelligen Finanzierungsrunde, wie aus einem Bericht des Handelsblatts hervorgeht. Zwar bestätigte das Unternehmen die Pläne nicht, allerdings wurde die Solarisbank bei der vergangenen Runde bereits mit 200 Millionen Euro bewertet. 2019 sei das Unternehmen zudem stark gewachsen, erklärte Finanzchef Thom Rasser. Die Erträge seien von gut sieben auf 15 Millionen Euro gestiegen. Auch für dieses Jahr strebe man eine Verdopplung an, so Rasser. Gewachsen sind allerdings auch die Verluste: Um zwei auf zuletzt 20 Millionen Euro. (Quelle: Handelsblatt, Donnerstag, 9:45 Uhr, hue)

+++ Softbank benötigt vier Milliarden Euro neues Kapital +++

Der japanische Technologieinvestor will bis zu 4,2 Milliarden Euro neues Kapital bei 16 heimischen und ausländischen Finanzinstituten aufnehmen. Als Sicherheit bringt der Investor fast ein Drittel seines Anteils an dem Telekommunikationskonzern Softbank Corp ein. Das Darlehen will Softbank zur Aufstockung seines Kassenbestands sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, wie eine Sprecherin sagte. Das Unternehmen steht unter Druck. Der aktivistische Investor Elliott, der Insidern zufolge einen Anteil im Wert von rund drei Milliarden Dollar an Softbank hält, drängt auf Veränderungen, darunter Aktienrückkäufe in Höhe von rund 20 Milliarden Euro. Zudem belasten Verluste bei seinem Beteiligungsfonds Vision Fund den Technologieinvestor. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 11:18 Uhr, lks)

+++ Frankfurter Krypto-Fintech fährt Finanzierung ein +++

Das Blockchain-Startup Agora Innovation mit Sitz in Frankfurt und Darmstadt hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Vom Geldgeber Finlab Eos VC erhält es eine siebenstellige Summe. Mit dem Geld will das Startup Marketing und Vertrieb ausbauen. Agoras Produkt Ive.One soll den globalen Handel mit digitalisierten Wertpapieren auf der Blockchain ermöglichen. 2019 hatte auch der High-Tech Gründerfonds (HTGF) in das Startup investiert. Agora wurde 2017 gegründet. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:16 Uhr, ene)

+++ Aldi Süd steigt ins Kochboxen-Geschäft ein +++

Der Discounter Aldi Süd bietet ab nächster Woche Kochboxen in seinen Filialen an. Die Rezepttüten sollen künftig für 4,49 Euro verkauft und in der Obst- und Gemüseabteilung untergebracht werden. Gekühlte Lebensmittel wie Fleisch und Milch sind nicht in den Boxen enthalten und müssen separat eingekauft werden. Nach vier Monaten will die Discounterkette dann entscheiden, ob sie die Kochboxen im Sortiment behalten will. Bei Lidl hatte ein ähnliches Produkt nicht funktioniert. Vor einem Jahr stellte die Kette den Verkauf der Rezepttüten Kochzauber wieder ein, da das Geschäft nicht rentabel war.(Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:11 Uhr, lks)

+++ Fünf Millionen Euro für Ready2Order aus Wien +++

Das Österreicher Startup Ready2order hat fünf Millionen Euro eingesammelt. Es investierten das Family Office Reimann Investors, der VC Speedinvest, der Fintech Growth Fund, Uniqa Ventures sowie Elevator Ventures, der Investmentarm der Raiffeisenbank. Ready2oder bietet cloud-basierte Kassensysteme für den Einzelhandel an, zusätzlich vertreibt es dazu passende Hardware wie Kartenlesegeräte und Tablets. Das Startup wurde 2015 gegründet und beschäftigt 65 Mitarbeiter. (Quelle: Trending Topics, Mittwoch, 10:51, ps)

