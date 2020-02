+++ Münchener Geschäftsreise-Startup bekommt neun Millionen +++

Lanes & Planes hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von neun Millionen Euro abgeschlossen. Das Münchener Startup bietet Firmenkunden eine Software an, über die Mitarbeiter Geschäftsreisen buchen und verwalten können. Angeführt wurde die Runde von Battery Ventures, weiteres Geld kam von DN Capital. In der Vergangenheit investierten unter anderem die Flixbus-Gründer in Lanes & Planes. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 09:31 Uhr, lks)

Anzeige

+++ Bundesregierung gibt knapp vier Milliarden für Digitalisierung aus +++

Lange war unklar, wie viel Geld die Koalition jährlich in Digital-Projekte für in Deutschland ausgibt. Ein neuer Haushaltsbericht, der dem Handelsblatt vorliegt, bringt nun Klarheit: 3,84 Milliarden Euro will die Bundesregierung dieses Jahr ausgeben. Im Vorjahr hatte der Betrag mit 3,8 Milliarden Euro knapp darunter gelegen. Das Geld will der Bund unter anderem in eine „Trusted Cloud für die Wirtschaft“, einen „Gründerwettbewerb Digitale Innovation“ und ein „Mittelstands-4.0-Kompetenzzentrum“ investieren. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 17:15 Uhr, hue)

+++ Millionensumme für Store2be +++

Das Berliner Startup Store2be hat eine Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe abgeschlossen, berichtet das Handelsblatt. Als neuer Investor stieg Signa Innovations ein, zudem legten die Bestandsgesellschafter Project A, Hevella Capital und IBB Geld nach. Über Store2be können Unternehmen Offline-Werbeflächen mieten – etwa in Einkaufszentren, auf Messen oder an Bahnhöfen. Insgesamt sammelte das Startup seit der Gründung 2015 sieben Millionen Euro ein. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 16:48 Uhr, ps)

+++ Millionen für insolvente Restaurant-App Discoeat +++

Im September musste das von Rocket Internet finanzierte Startup Discoeat Insolvenz anmelden. Über die App können Restaurants Rabatt außerhalb ihrer Stoßzeiten anbieten. Die Gründer Nicolo Luti und Moritz Heininger haben die Assets ihres insolventen Startups im Dezember übernommen und nun neues Kapital eingesammelt. Einen siebenstelligen Betrag investierten die IBB Beteiligungsgesellschaft, ein Hamburger VC und Business Angels wie Helpling-Gründer Benedikt Franke, Emanuel Pallua sowie Julian Dames von Foodora und Mesosphere-Gründer Florian Leibert. Umsatzeinbußen haben die Berliner nach eigenen Angaben nicht gemacht. Der Umsatz sei nach der Insolvenz sogar gestiegen. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:51 Uhr, lks)

Anzeige

+++ Target Global schließt 120-Millionen-Fonds +++

Nach drei Monaten Fundraising schließt der Risikokapitalgeber Target Global seinen neuen Fonds. Für den „Early-Stage Fund II” kamen nach Unternehmensangaben 120 Millionen Euro zusammen. Das Geld soll in frühphasige Tech-Startups aus ganz Europa fließen. Zu den bekanntesten Investments von Target Global zählen Auto1, Delivery Hero und Wefox. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:30 Uhr, tib)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash