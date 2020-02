+++ Maschmeyer steigt bei Thüringer Software-Startup ein +++

Der Jenaer Softwarehersteller Enginsight hat eine siebenstellige Summe von Investoren eingesammelt. Als Neuinvestor mit dabei ist Carsten Maschmeyer, der sich über seinen Fonds Seed + Speed Ventures an Enginsight beteiligt. Das 2017 von Mario Jandeck und Eric Range gegründete Unternehmen will mit dem neuen Kapital die Anzahl seiner Mitarbeiter erhöhen. Das Startup entwickelt eine Software, mit der Firmen ihre IT-Infrastruktur überwachen können. (Quelle: Wiwo Gründer, Mittwoch, 9:10 Uhr, sh) Anzeige

+++ Deutsche Bank investiert in Münchner Fintech +++

Die Deutsche Bank ist beim Münchner Fintech Qplix eingestiegen, wie Startupdetector herausgefunden hat. Demnach hält das Geldhaus nun 18 Prozent der Anteile. Das Startup bietet eine Software zur Analyse unterschiedlicher Anlageformen, etwa für Family Offices oder kleine Vermögensverwalter. Die Investmentsumme ist nicht bekannt, Finanz-Szene.de schätzt sie auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag. (Quelle: Finanz-Szene.de, Mittwoch, 9:00 Uhr, tib)

+++ Christoph Räthke steigt bei Movacar ein +++

Business Angel Christoph Räthke investiert in Movacar. Das teilte das Berliner Mobilitäts-Startup mit. Räthke beteilige sich mit 37.500 Euro an dem Jungunternehmen und wolle seine Erfahrungen mit einbringen. Movacar wurde 2018 von Eustach von Wulffen und Karl Markiewicz gegründet. Das Startup bietet Leihwagen für einen Euro an. Dabei handelt es sich um sogenannte Überführungsfahrten von Autovermietern, die ihre Kosten für Leerfahrten dadurch reduzieren können. (Quelle: Unternehmen, Di, 11:00 Uhr, sh)

++ Speedinvest schließt 190-Millionen-Fonds +++

Die Geldschwemme für europäische Startups hält an: Nachdem am Dienstag der VC Lakestar einen 680-Millionen-Euro-Fonds geschlossen hat, legt nun auch der österreichische Frühphasen-Investor Speedinvest nach. 190 Millionen Euro stellen Geldgeber für Neugründungen aus den Bereichen Fintech, Deeptech, Marketplaces, Industrial Tech, Digital Health und Consumertech bereit. Die Ticketgröße liegt initial bei 50.000 bis 1,5 Millionen Euro. Bekannte Beteiligungen von Speedinvest in Deutschland sind unter anderem Wefox, Tier Mobility und Inkitt. (Quelle: Handelsblatt-Epaper, Dienstag, 10:30 Uhr, hue)

+++ Münchener Geschäftsreise-Startup bekommt neun Millionen +++

Lanes & Planes hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von neun Millionen Euro abgeschlossen. Das Münchener Startup bietet Firmenkunden eine Software an, über die Mitarbeiter Geschäftsreisen buchen und verwalten können. Angeführt wurde die Runde von Battery Ventures, weiteres Geld kam von DN Capital. In der Vergangenheit investierten unter anderem die Flixbus-Gründer in Lanes & Planes. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 9:31 Uhr, lks)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash