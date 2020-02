+++ Solytic bekommt Millionen von Vattenfall und anderen +++

Das Berliner Startup Solytic schließt seine Series-A-Finanzierungsrunde ab. Bei der Summe handelt es sich laut Unternhehmen um einen „mittleren siebenstelligen Betrag”. Solytic entwickelt Analyse- und Überwachungssoftware für Solaranlagen. Hinter Solytic steckt der deutsch-britische Company Builder Factor10, der das Unternehmen gemeinsam mit der schwedische Energiekonzern Vattenfall im Jahr 2017 gegründet hat. Seedinvestor Vattenfall beteiligte sich auch bei der Series A erneut. Neu hinzu kam in dieser Runde das Oldenburger Versorgungsunternehmen EWE, so wie THELO Investors und weitere Business Angels. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 09:25 Uhr, heu)

+++ Zalando wächst dank neuer Kunden +++

Der Modeversandhändler hat im vergangenen Jahr dank 4,6 Millionen neuer Kunden kräftig zugelegt. Bei einem Umsatzplus von 20,3 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro stieg das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf 224,9 Millionen Euro. Im Vorjahr lag dieses noch bei nach 173,4 Millionen. Für 2020 kündigte der Vorstand erneut hohe Zuwachsraten an: Der Umsatz soll zwischen 15 und 20 Prozent zulegen und das Ebit 225 bis 275 Millionen Euro erreichen – ohne mögliche Auswirkungen des Coronavirus. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 08:55 Uhr, heu)

+++ Microsoft streicht Stellen in Berlin +++

Microsoft macht sein Berliner Entwicklungszentrum dicht. Laut dem Tagesspiegel ist eine „kleinere, zweistellige Zahl” an Mitarbeitern davon betroffen. Sie sollen die Möglichkeit erhalten haben, an anderen Standorten weiterzuarbeiten. Als Grund für die Schließung gab Microsoft an, die Bereiche Entwicklung und Design künftig an weniger Standorten konzentrieren zu wollen. Teams sollen so besser zusammenarbeiten können. (Quelle: Tagesspiegel, Mittwoch, 14:00 Uhr, hue)

+++ Maschmeyer steigt bei Thüringer Software-Startup ein +++

Der Jenaer Softwarehersteller Enginsight hat eine siebenstellige Summe von Investoren eingesammelt. Als Neuinvestor mit dabei ist Carsten Maschmeyer, der sich über seinen Fonds Seed + Speed Ventures an Enginsight beteiligt. Das 2017 von Mario Jandeck und Eric Range gegründete Unternehmen will mit dem neuen Kapital die Anzahl seiner Mitarbeiter erhöhen. Das Startup entwickelt eine Software, mit der Firmen ihre IT-Infrastruktur überwachen können. (Quelle: Wiwo Gründer, Mittwoch, 9:10 Uhr, sh)

+++ Deutsche Bank investiert in Münchner Fintech +++

Die Deutsche Bank ist beim Münchner Fintech Qplix eingestiegen, wie Startupdetector herausgefunden hat. Demnach hält das Geldhaus nun 18 Prozent der Anteile. Das Startup bietet eine Software zur Analyse unterschiedlicher Anlageformen, etwa für Family Offices oder kleine Vermögensverwalter. Die Investmentsumme ist nicht bekannt, Finanz-Szene.de schätzt sie auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag. (Quelle: Finanz-Szene.de, Mittwoch, 9:00 Uhr, tib)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash