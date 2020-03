+++ Twitter schickt Beschäftigte ins Homeoffice +++

Twitter hat alle Angestellten weltweit dazu aufgefordert, wenn möglich von zu Hause zu arbeiten. Ziel sei es, die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung des neuartigen Covid-19-Virus einzudämmen, so HR-Chefin Jennifer Christie in einer öffentlichen Mitteilung. Für alle, deren Job kein Homeoffice erlaube, blieben die Büros geöffnet, heißt es darin außerdem. Man reinige und desinfiziere die Räumlichkeiten aktuell. Vorgeschrieben sei die Homeoffice-Regelung indes für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hongkong, Japan und Südkorea. Zuvor hatte das Unternehmen mit weltweit 4.900 Angestellten bereits vermeidbare Dienstreisen und Veranstaltungen abgesagt. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:48, ene)

+++ KI-Observatorium in Berlin eröffnet +++

Am Vormittag ist in Berlin von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil das sogenannte KI-Observatorium eröffnet worden. Die Einrichtung ist ein Projekt der Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft und soll laut eigenen Angaben als Vermittler bei KI-Themen zwischen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft fungieren. Das Observatorium ist im Bundesministerium für Arbeit und Soziales angesiedelt. (Quelle: Denkfabrik-bmas.de, Dienstag, 11:40 Uhr, sh)

+++ Millionenbetrag für Berliner Visa-Helfer +++

Das Legaltech-Startup Visaright hat sich nach Informationen von Deutsche Startups und Gründerszene eine „niedrige siebenstellige“ Finanzierung gesichert. Das Geld kommt demnach vom Risikokapitalgeber BMP Ventures. Gründer Andreas Kopysov will Unternehmen dabei helfen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem europäischen Ausland durch den Visaprozess zu bringen. Unterstützen soll dabei eine Software, die prüft, ob eine Person überhaupt berechtigt ist, ein Arbeitsvisum zu erhalten. (Quelle: Unternehmen, Deutsche Startups, Dienstag, 11:31 Uhr, ene)

+++ Pharmahersteller übernimmt Berliner Schlafmittel-Startup +++

Das Berliner Pharmaunternehmen Dr. Kade hat die Mehrheit seines Portfolio-Startups Sleep.Ink gekauft. Bereits vor einem Jahr beteiligte sich die Firma an dem Schlafdrink. Nun hat Dr. Kade seine Anteile von elf auf 68 Prozent aufgestockt und Altgesellschafter wie Atlantic Food Labs und Döhler Ventures ausgezahlt. Einen siebenstelligen Betrag hat der Mittelständler für den Deal ausgegeben. Den Gründern Jakob Repp, Malte Gützlaff und Frieder Damm gehören die verbliebenen Anteile. Sleep.Ink habe seinen Umsatz seit 2017 jährlich mehr als verdoppeln können, heißt es in einer Mitteilung. Genaue Zahlen sind nicht bekannt. 2018 setzte das Startup einen mittleren sechsstelligen Betrag um. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:46 Uhr, lks)

+++ Takeaway leitet Schiedsverfahren gegen Delivery Hero ein +++

Just Eat Takeaway will verhindern, dass Delivery Hero mehr Einfluss auf das Unternehmen bekommt und hat deshalb ein Schiedsgerichtsverfahren angestoßen. Die Lieferando-Mutter wirft Delivery Hero vor, mit der Aufstockung seiner Beteiligung gegen ein Stillhalteabkommen zu verstoßen. Der Berliner Lieferdienst hatte im vergangenen Jahr sein Deutschlandgeschäft verkauft und dafür unter anderem Takeaway-Aktien bekommen. Die niederländische Firma fusionierte zum Jahreswechsel mit dem britischen Wettbewerber Just Eat. Mitte Februar hatte Delivery Hero weitere 8,4 Millionen Just-Eat-Takeaway-Aktien gekauft, um nach eigenen Angaben eine „Verwässerung wieder herzustellen“. Diesen Schritt wertet Takeaway aber als Verstoß gegen die Stillhaltevereinbarung. Diese verbietet Delivery Hero für insgesamt vier Jahre, seinen Anteil an Takeaway aufzustocken. Allerdings sieht das Abkommen Ausnahmen für den Fall vor, dass die Beteiligung von Delivery Hero sonst verwässert würde. (Quelle: Reuters, Montag, 11:15 Uhr, lks)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash