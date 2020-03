+++ Alibaba-Tochter steigt bei Klarna ein +++

Die Ant Financial Group, eine Tochter des chinesischen Konzerns Alibaba, hat in das Fintech Klarna investiert. Zur Summe äußerten sich die Firmen nicht, es handele sich um eine Minderheitsbeteiligung. Ant Financial betreibt Alipay, ein Online-Bezahlsystem, das größtenteils im asiatischen Raum genutzt wird. Künftig wollen das schwedische Unternehmen und Alipay enger zusammenarbeiten – was genau das heißt, ist noch unklar. Schon jetzt ist Klarnas „Später zahlen“-Tool in Alibabas Shoppingplattform Aliexpress integriert. Erst vor einem halben Jahr hatte Klarna 410 Millionen Euro eingesammelt, die Bewertung war auf rund fünf Milliarden Euro gestiegen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:31 Uhr, ps)

+++ Delia Fischer gibt Westwing-Vorstandsposten ab +++

Personeller Umbau beim Möbelshop Westwing: Mitgründerin – und langjähriges Gesicht der Rocket-Firma – Delia Lachance (geb. Fischer) ist zum ersten März von ihrem Amt als Vorstandsmitglied zurückgetreten. Grund ist eine mehrmonatige Elternzeit. Zugleich verlässt auch der bisherige Westwing-Finanzchef Florian Drabeck das börsenotierte Unternehmen. Im vergangenen Jahr musste Westwing rückläufige Umsatzzahlen sowie einen operativen Verlust vermelden. Der Aktienkurs notierte am Mittwoch bei 3,76 Euro – ein Minus von 85 Prozent gegenüber dem einstigen Ausgabepreis von rund 26 Euro. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:30 Uhr, hue)

+++ Von Frank Thelen gegründete App Scanbot verkauft +++

Die einst von Frank Thelen gegründete Bonner Dokumenten-Scanner-App Scanbot wurde für eine unbekannte Summe an das US-Unternehmen Maple Media verkauft. Der Name der Software dürfte sich nun ändern, da die Marke Scanbot beim alten Betreiber Doo GmbH verbleiben soll. Ansonsten soll für die Nutzer zunächst alles beim Alten bleiben, wie die Macher versprechen. Das Unternehmen Doo will sich künftig auf das Geschäft mit Business-Kunden konzentrieren. (Quelle: Appgefahren.de, Mittwoch, 9:40 Uhr, tib)

+++ 30 Millionen für Bau-Startup Planradar +++

Das Wiener Startup Planradar hat eine Series-A-Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Insight Partners und E.ventures, außerdem beteiligten sich die Bestandsinvestoren Berliner Volksbank Ventures, Cavalry Ventures und der AWS Gründerfonds. Planradar bietet eine Software zur Dokumentation und Kommunikation in Bau- und Immobilienprojekten. Im Laufe des Jahres will das Startup Büros in Australien, Dubai, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Russland, Schweden und Spanien eröffnen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 9:22 Uhr, tib)

+++ Elon Musk kommt zum Spatenstich nach Deutschland +++

In der zweiten Märzhälfte solle der Bau der Gigafactory im brandenburgischen Grünheide starten, so der zuständige Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Tesla-Chef Elon Musk soll dann auch vor Ort sein: Im Interview mit der FAZ sagte Steinbach, er würde sich freuen, wenn der US-Unternehmer für den Spatenstich anreisen würde. Ein Tesla-Fan teilte die News auf Twitter und fragte Musk, ob er an dem Event teilnehmen würde. Der antwortete: „Definitiv”. (Quelle: FAZ, Twitter, Dienstag, 13:31 Uhr, lks)

+++ Twitter schickt Beschäftigte ins Homeoffice +++

Twitter hat alle Angestellten weltweit dazu aufgefordert, wenn möglich von zu Hause zu arbeiten. Ziel sei es, die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung des neuartigen Covid-19-Virus einzudämmen, so HR-Chefin Jennifer Christie in einer öffentlichen Mitteilung. Für alle, deren Job kein Homeoffice erlaube, blieben die Büros geöffnet, heißt es darin außerdem. Man reinige und desinfiziere die Räumlichkeiten aktuell. Vorgeschrieben sei die Homeoffice-Regelung indes für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hongkong, Japan und Südkorea. Zuvor hatte das Unternehmen mit weltweit 4.900 Angestellten bereits vermeidbare Dienstreisen und Veranstaltungen abgesagt. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:48, ene)

