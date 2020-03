+++ Digitalprofis weniger gefragt +++

Die deutsche Wirtschaft sucht laut einer Erhebung der Berliner Index Gruppe weniger Fachkräfte mit Digital-Erfahrung: Im vierten Quartal 2019 wurden nur noch 27.170 Positionen ausgeschrieben, acht Prozent weniger als im Jahr zuvor. Vor allem Spezialisten aus den Bereichen 3D-Druck, Robotics, IoT und Künstliche Intelligenz fanden weniger Stellenanzeigen. Dabei verzeichneten besonders KI-Jobs in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom. Die Nachfrage nach klassischen IT-Jobs sank ebenfalls: Um 16 Prozent auf 166.000 Stellen. Als positives Signal geben die Autoren an, dass Unternehmen aus den ostdeutschen Bundesländern mehr Digitalprofis suchten als bislang. (Quelle: Handelsblatt, Donnerstag, 09:17 Uhr, hue)

Anzeige

+++ Cargonexx hat Geschäftsführung ausgewechselt +++

Auf Nachfrage von Gründerszene bestätigte das Unternehmen den Abgang von Cargonexx-CEO Rolf-Dieter Lafrenz. Demnach habe der damalige Geschäftsführer des Logistik-Startups bereits Ende vergangenen Jahres aufgehört. Zur Begründung heißt es vom Unternehmen, er habe sich zurückgezogen, „um den Weg für eine technologiebasierte Ausrichtung und Führung des Unternehmens freizumachen“. Lafrenz war zuvor Logistik-Chef bei Delivery Hero und hatte 2017 bei Cargonexx begonnen. Neuer Geschäftsführer des Startups ist Tom Krause, der als Informatiker zuvor unter anderem Erfahrung bei Lieferando sammeln konnte. (Quelle: Unternehmen, Verkehrsrundschau, Donnerstag, 09:27 Uhr, mw)

+++ Samwer-Brüder investieren in Coliving-Startup +++

Das Pariser Immobilien-Startup Colonies hat in seiner aktuellen Runde 180 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem vom Samwer-Fonds Global Founders Capital. Allein 150 Millionen Euro gab es vom französischen Private-Equity-Investor LBO France. Colonies wurde 2017 gegründet und bietet Coliving-Spaces an, zwei der insgesamt fünf Immobilien befinden sich in Berlin. Deutschland ist für das Startup eines der Kernmärkte. Künftig will Colonies noch mehr Millennial-WGs in der Bundesrepublik eröffnen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 17:23 Uhr, lks)

+++ Pharmakonzern Roche gründet VC-Arm aus +++

Der Schweizer Arzneimittelhersteller Roche will sich über sein neues Vehikel Rox Health an Startups aus der Gesundheitsbranche beteiligen. Der deutsche Ableger ist im Februar gestartet und wird vom langjährigen Roche-Mitarbeiter Robert Schnitzler geleitet. Roche will junge Unternehmen mit Kapital aus dem 470 Millionen Euro schweren Venture Fonds finanzieren und bei regulatorischen Angelegenheiten unterstützen. (Quelle: Handelsblatt, Mittwoch, 09:57 Uhr, lks)

+++ Alibaba-Tochter steigt bei Klarna ein +++

Die Ant Financial Group, eine Tochter des chinesischen Konzerns Alibaba, hat in das Fintech Klarna investiert. Zur Summe äußerten sich die Firmen nicht, es handele sich um eine Minderheitsbeteiligung. Ant Financial betreibt Alipay, ein Online-Bezahlsystem, das größtenteils im asiatischen Raum genutzt wird. Künftig wollen das schwedische Unternehmen und Alipay enger zusammenarbeiten – was genau das heißt, ist noch unklar. Schon jetzt ist Klarnas „Später zahlen“-Tool in Alibabas Shoppingplattform Aliexpress integriert. Erst vor einem halben Jahr hatte Klarna 410 Millionen Euro eingesammelt, die Bewertung war auf rund fünf Milliarden Euro gestiegen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:31 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash