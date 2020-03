+++ Wefox expandiert in die USA +++

Der digitale Versicherungsmarktplatz Wefox von Gründer Julian Teicke expandiert in die USA. Ab April wird das Insurtech-Startup am Programm des German Accelerator in New York teilnehmen. Außerdem habe er bereits einen amerikanischen Kooperationspartner gefunden, sagte Teicke dem Handelsblatt, wollte aber keine Namen nennen. Zunächst will Wefox demnach US-Versicherungsmaklern wie schon in Europa seine Technologie zur Verfügung stellen. Später sei dann die Übernahme eines Maklerunternehmens denkbar, damit man selbst als solches auftreten könne. (Quelle: Handelsblatt, Freitag. 11:08 Uhr, tib)



+++ Lakestar beteiligt sich bei Dashdash +++

In einer Series-B-Finanzierungsrunde steigt der Schweizer VC Lakestar bei dem Berliner Startup Dashdash ein. Das hat der Analysedienst Startupdetector entdeckt. Dashdash entwickelt einen App-Baukasten für Unternehmen, die Gründer haben vorher den mittlerweile eingestellten Essenslieferdienst Eatfirst betrieben. An der aktuellen Runde beteiligen sich laut Handelsregister auch Bestandsinvestoren wie etwa Accel, Cherry Ventures und Atlantic Labs. Wieviel Geld geflossen ist, wollte das Startup auf Nachfrage von Gründerszene nicht verraten. (Quelle: Startupdetector, Freitag, 10:00 Uhr, heu) Anzeige

+++ Exklusiv: Delivery Hero investiert in Apfelstrohhalm-Startup +++

Das Münchner Startup Wisefood hat eine Finanzierung in siebenstelliger Höhe abgeschlossen. Zu den neuen Gesellschaftern zählen der Essenslieferdienst Delivery Hero sowie Business Angels, darunter der Regiohelden-Gründer Felix Eyser und Markus Hölzl, Managing Partner bei EY. Wisefood verkauft essbare Trinkhalme aus Apfelresten und Getreide, setzte im vergangenen Jahr einen siebenstelligen Betrag um. Bekannt wurde das 2017 gegründete Startup durch seinen Auftritt in der TV-Show „Die Höhle der Löwen”. Ein Investment bekam Wisefood allerdings nicht. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 15:50 Uhr, lks)

+++ Streetscooter-Gründer will sein Startup zurückkaufen +++

Es wäre eine spektakuläre Wende im Fall um die kriselnde Streetscooter-Tochter der Deutschen Post: Günther Schuh, Erfinder der Elektrotransporter, will sein Startup offenbar zurückkaufen. „Unter den richtigen Konditionen könnte ich es mir vorstellen, Streetscooter wieder zu übernehmen”, sagte Schuh der Wirtschaftswoche. Schuh hatte den Elektrotransporter 2010 mit Studenten entwickelt und die eigens dafür gegründete Firma 2014 an die Deutsche Post verkauft. Die hatte jüngst jedoch die Produktion eingestellt, nachdem kein Käufer gefunden werden konnte. Im vergangenen Jahr sollen sich die Verluste durch den Streetscooter auf 100 Millionen Euro summiert haben. (Quelle: Faz.net, Donnerstag, 12:30 Uhr, hue)

+++ 8 Millionen für Münchner Hautkrebstest-Startup +++

Das Münchner Startup Neracare hat in einer Series-A-Finanzierungsrunde acht Millionen Euro eingesammelt. Das Geld kommt von den MIG-Fonds, der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft und dem Münchner Gesundheitsunternehmen Synvie. Neracare vertreibt Tests zur Diagnose von schwarzem Hautkrebs. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 12:04 Uhr, tib)

+++ Exklusiv: Millionensumme für Autoteile-Startup Auteon +++

Das Münchner Startup Auteon hat eine niedrige siebenstellige Summe eingesammelt, wie Gründerszene über den Recherchedienst Startupdetector erfuhr. Es investierten unter anderem die Business Angels Jan Alberti, Roland Fassauer und Tom Kedor sowie der Signavio-Gründer Torben Schreiter. Im Zuge der aktuellen Runde wurde eine Wandelanleihe getauscht: Die Geldgeber hatten dem Startup zuvor einen Kredit gewährt und machten nun von ihrem Recht Gebrauch, die Anleihe gegen Anteile an Auteon umzutauschen. Zusätzlich zu dieser Umwandlung gab es die siebenstellige Summe für das Startup. Auteon wurde im April 2019 gegründet und betreibt eine Vergleichsplattform für KFZ-Ersatzteile. (Quelle: Startupdetector, Donnerstag, 11:29 Uhr, ps)

+++ 12 Millionen für Kredit-Startup Fincompare +++

Das Berliner Kreditvermittlungsportal Fincompare erhält frisches Geld: 12 Millionen Euro schießen die Altgesellschafter im Rahmen einer „erweiterten Series A“-Runde nach, darunter ING Group und Speedinvest. Über Fincompare können Unternehmen verschiedene Angebote für eine Finanzierung erhalten und vergleichen. Zuletzt hatte das Startup im Juni 2018 Geld eingeworben, damals waren es zehn Millionen Euro. (Quelle: Finanz-szene.de, Donnerstag, 10:00 Uhr, hue)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash