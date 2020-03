+++ 2 Millionen für Telemedizin-Startup Iatros +++

In einer Seed-Finanzierungsrunde bekommt das Münchner Startup Iatros zwei Millionen Euro von Bayern Kapital, dem High-Tech Gründerfonds und mehreren Business Angels. Iatros entwickelt eine Telemedizin-Lösung zur Behandlung von Herzpatienten, die im Laufe des Jahres gelauncht werden soll. Mit dem Geld aus der Finanzierungsrunde will das Startup die Software weiterentwickeln und neue Mitarbeiter einstellen. (Quelle: Unternehmen, Montag, 12:19 Uhr, tib)

+++ Berliner Startup Magnosco bekommt Millionenbetrag +++

Das Berliner Startup für Hautkrebs-Früherkennung Magnosco hat eine Finanzierung in siebenstelliger Höhe bekommen. Genauer beziffert wurde der Betrag nicht. Angeführt wurde die Runde von Corecam Capital Partners aus Singapur und SPRIM Ventures. Mit dem neuen Kapital soll unter anderem ein Hautkrebs-Früherkennungs-Gerät in Miniaturform entwickelt werden. (Quelle: Unternehmen, Montag, 12:10 Uhr, tib) Anzeige

+++ Millionen für Kölner Blockchain-Startup +++

Das Kölner Blockchain-Startup Ubirch hat eine neue Millionenfinanzierung in unbekannter Höhe erhalten. Hauptgeldgeber sind die Telekom-Inkubatortochter Hubraum und die nordrhein-westfälische Förderbank NRW.bank. Ubirch wurde 2014 gegründet und hat ein Protokoll für das Internet der Dinge entwickelt. Es stellt sicher, dass Daten von IoT-Sensoren nach ihrer Erstellung verschlüsselt und nicht mehr verfälscht werden können. Das soll vor Hackerangriffen schützen. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 12:00 Uhr, hue)

+++ Wefox expandiert in die USA +++

Der digitale Versicherungsmarktplatz Wefox von Gründer Julian Teicke expandiert in die USA. Ab April wird das Insurtech-Startup am Programm des German Accelerator in New York teilnehmen. Außerdem habe er bereits einen amerikanischen Kooperationspartner gefunden, sagte Teicke dem Handelsblatt, wollte aber keine Namen nennen. Zunächst will Wefox demnach US-Versicherungsmaklern wie schon in Europa seine Technologie zur Verfügung stellen. Später sei dann die Übernahme eines Maklerunternehmens denkbar, damit man selbst als solches auftreten könne. (Quelle: Handelsblatt, Freitag, 11:08 Uhr, tib)

+++ Lakestar beteiligt sich bei Dashdash +++

In einer Series-B-Finanzierungsrunde steigt der Schweizer VC Lakestar bei dem Berliner Startup Dashdash ein. Das hat der Analysedienst Startupdetector entdeckt. Dashdash entwickelt einen App-Baukasten für Unternehmen, die Gründer haben vorher den mittlerweile eingestellten Essenslieferdienst Eatfirst betrieben. An der aktuellen Runde beteiligen sich laut Handelsregister auch Bestandsinvestoren wie etwa Accel, Cherry Ventures und Atlantic Labs. Wieviel Geld geflossen ist, wollte das Startup auf Nachfrage von Gründerszene nicht verraten. (Quelle: Startupdetector, Freitag, 10:00 Uhr, heu)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash