+++ Quanten-Startup IQM expandiert nach Deutschland +++

IQM entwickelt Hardware für Quantencomputer. Die Firma hat der Deutsche Jan Goetz im vergangenen Jahr gegründet. Seinen Sitz hat das Unternehmen in der finnischen Stadt Espoo, nun eröffnet es auch ein Büro in München. Das Team in Deutschland soll der Quantenforscher Enrique Solano leiten, der damit auch als CEO der deutschen GmBH fungiert. Die deutsche Tochterfirma werde an einem Modell arbeiten, dass die Interaktion zwischen Quantenhardware und -software stärken soll, so IQM. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:50 Uhr, heu)

+++ Silicon-Valley-VC Sequoia kommt nach Europa +++

Sequoia Capital, einer der ältesten und renommiertesten Risikokapitalfirmen aus dem kalifornischen Silicon Valley, will verstärkt in europäische Startups investieren. Dies teilte der Investor aus Menlo Park am Dienstag mit. Künftige Deals soll die gebürtige Rumänin Luciana Lixandru einfädeln. Sie war zuvor viele Jahre beim Londoner VC Accel tätig und dort unter anderem für Investments in Deliveroo und Catawiki verantwortlich. „Wir sind nach wie vor beeindruckt von der wachsenden Zahl von qualitativ hochwertigen Gründern in Europa, die sich für den Aufbau dauerhafter Unternehmen einsetzen”, heißt es in einem Blogbeitrag von Sequoia. Der VC wurde 1972 gegründet und investierte früh in spätere Tech-Giganten wie Apple, Yahoo, Paypal, Google und Whatsapp. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 16:05 Uhr, hue)

+++ Krisen-Fintech Kreditech benennt sich um +++

Ende 2018 stürzte Kreditech in die Krise, doch in diesem Jahr soll alles besser werden. Nach einer Finanzierungsrunde im Januar hat das Startup sich nun umbenannt: Künftig wird es Monedo heißen. Aber der Neuanfang nach der Krise soll nicht nur kosmetisch sein: Im vierten Quartal 2020 will das Unternehmen nach eigenen Angaben den Break-even erreichen sowie bis 2025 eine Milliarde Euro Umsatz machen und dafür unter anderem in die indischen, polnischen, russischen und spanischen Märkte expandieren. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 12:20 Uhr, tib)

+++ Exit: Allianz kauft Kfz-Schadenabwickler Controlexpert +++

Der Startup-Investor des Versicherers, Allianz X, übernimmt vom Finanzinvestor General Atlantic die Mehrheit am Schadenabwickler Controlexpert. Die 2002 gegründete Firma aus Langenfeld bei Düsseldorf beurteilt mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Unfallschäden an Autos auf ihre Höhe und Plausibilität und übernimmt deren Bearbeitung. Controlexpert arbeitet bereits für die Deutschlandtochter der Allianz, aber auch für 130 andere Versicherer. Daran solle sich nichts ändern, heißt es. General Atlantic war vor drei Jahren bei Controlexpert eingestiegen. (Quelle: Reuters, Montag 14:22 Uhr, tib)

+++ 2 Millionen für Telemedizin-Startup Iatros +++

In einer Seed-Finanzierungsrunde bekommt das Münchner Startup Iatros zwei Millionen Euro von Bayern Kapital, dem High-Tech Gründerfonds und mehreren Business Angels. Iatros entwickelt eine Telemedizin-Lösung zur Behandlung von Herzpatienten, die im Laufe des Jahres gelauncht werden soll. Mit dem Geld aus der Finanzierungsrunde will das Startup die Software weiterentwickeln und neue Mitarbeiter einstellen. (Quelle: Unternehmen, Montag, 12:19 Uhr, tib)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash