+++ Adjust erweitert Führungsteam erneut +++

Das Berliner Adtech-Startup Adjust holt erfahrene Manager ins Team, die die Expansion vorantreiben sollen. Der US-Amerikaner Kelly Mullins kümmert sich als Global Director Agency Partnerships um das Großkundengeschäft in den USA. Er arbeitete zuvor beim Spielehersteller Electronic Arts und Amazon. Der Kalifornier Bill Gerber soll das US-Geschäft der Analyse-App ebenfalls im Sales vorantreiben. Ende Januar stellte Adjust bereits zwei Vice Presidents für den globalen Vertrieb ein. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:27 Uhr, lks)

+++ Wirecard kooperiert mit Grab und Klarna +++

Der Zahlungsdienstleister Wirecard schließt eine Partnerschaft mit dem Uber-Konkurrenten Grab ab. Grab bietet Mobilitätsdienstleistungen in weiten Teilen Südostasiens an, die künftig von Wirecard über die Plattform Grab Pay abgerechnet werden. Die Kooperation sei über Softbank entstanden. Softbank ist in Grab investiert und hat eine strategische Partnerschaft mit dem Münchner Fintech. Desweiteren kündigte Wirecard eine Kooperation mit dem Zahlungs- und Shopping-Anbieter Klarna an. Künftig können Onlinehändler die Klarna-Shopping-Methoden „Sofort bezahlen“, „Rechnung“ und „Ratenkauf“ mit einer einzigen Integration über die Wirecard-Plattform einbinden. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:10 Uhr, stü)

+++ EU will Startups 2020 besser fördern +++

Die Europäische Kommission will in diesem Jahr einen „EU Startup Nations Standard” aufstellen, der jungen Firmen in einer Reihe von Punkten helfen soll. So soll es etwa mehr Visa für ausländische Talente geben. Zudem sollen grenzübergreifende Gründungen vereinfacht, Mitarbeiterbeteiligungen attraktiver gemacht und der Zugang zu Wachstumskapital erleichtert werden. Damit würde die EU zum Teil schon sehr lange gehegte Forderungen der Szene erfüllen. (Quelle: Trending Topics, Donnerstag, 10:59 Uhr, tib)

+++ Quanten-Startup IQM expandiert nach Deutschland +++

IQM entwickelt Hardware für Quantencomputer. Die Firma hat der Deutsche Jan Goetz im vergangenen Jahr gegründet. Seinen Sitz hat das Unternehmen in der finnischen Stadt Espoo, nun eröffnet es auch ein Büro in München. Das Team in Deutschland soll der Quantenforscher Enrique Solano leiten, der damit auch als CEO der deutschen GmBH fungiert. Die deutsche Tochterfirma werde an einem Modell arbeiten, dass die Interaktion zwischen Quantenhardware und -software stärken soll, so IQM. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:50 Uhr, heu)

