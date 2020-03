+++ Wegen Corona: Lieferando liefert nur noch bis zur Haustür +++

Die Lieferando-Kuriere stellen bestelltes Essen zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr nur noch an der Wohnungstür ab. Ohne physischen Kontakt solle auch die Übergabe der Bestellungen bei den Restaurants ablaufen, teilt der niederländische Essenslieferdienst Takeaway.com mit, der hinter der Marke steht. Die Maßnahme gelte europaweit. Takeaway.com ist unter anderem in Deutschland, den Niederlanden, Polen, Österreich und der Schweiz tätig. (Quelle: Reuters, Freitag, 08:49 Uhr, ps)

+++ Millionensumme für Berliner Startup High Mobility +++

Das baden-württembergische Unternehmen Deutsche Automobil Treuhand ist beim Startup High Mobility eingestiegen. Bei der Runde flossen nach Angaben des Startups „mehrere Millionen Euro“. Neben dem Neuinvestor legten die Bestandsinvestoren Geld dazu, unter anderem die IBB Beteiligungsgesellschaft und Business Angel Fabian von Kuenheim. High Mobility wurde 2013 gegründet und will Programmierer mit Autoherstellern vernetzen. Das Startup bietet Tools an, die die Software-Entwicklung für vernetzte Fahrzeuge erleichtern sollen. Deutsche Automobil Treuhand indes sammelt Daten rund um das Thema KFZ und bereitet diese dann etwa in Form von Studien auf. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 17:58 Uhr, ps)

+++ Adjust erweitert Führungsteam erneut +++

Das Berliner Adtech-Startup Adjust holt erfahrene Manager ins Team, die die Expansion vorantreiben sollen. Der US-Amerikaner Kelly Mullins kümmert sich als Global Director Agency Partnerships um das Großkundengeschäft in den USA. Er arbeitete zuvor beim Spielehersteller Electronic Arts und Amazon. Der Kalifornier Bill Gerber soll das US-Geschäft der Analyse-App ebenfalls im Sales vorantreiben. Ende Januar stellte Adjust bereits zwei Vice Presidents für den globalen Vertrieb ein. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:27 Uhr, lks)

+++ Wirecard kooperiert mit Grab und Klarna +++

Der Zahlungsdienstleister Wirecard schließt eine Partnerschaft mit dem Uber-Konkurrenten Grab ab. Grab bietet Mobilitätsdienstleistungen in weiten Teilen Südostasiens an, die künftig von Wirecard über die Plattform Grab Pay abgerechnet werden. Die Kooperation sei über Softbank entstanden. Softbank ist in Grab investiert und hat eine strategische Partnerschaft mit dem Münchner Fintech. Desweiteren kündigte Wirecard eine Kooperation mit dem Zahlungs- und Shopping-Anbieter Klarna an. Künftig können Onlinehändler die Klarna-Shopping-Methoden „Sofort bezahlen“, „Rechnung“ und „Ratenkauf“ mit einer einzigen Integration über die Wirecard-Plattform einbinden. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:10 Uhr, stü)

+++ EU will Startups 2020 besser fördern +++

Die Europäische Kommission will in diesem Jahr einen „EU Startup Nations Standard” aufstellen, der jungen Firmen in einer Reihe von Punkten helfen soll. So soll es etwa mehr Visa für ausländische Talente geben. Zudem sollen grenzübergreifende Gründungen vereinfacht, Mitarbeiterbeteiligungen attraktiver gemacht und der Zugang zu Wachstumskapital erleichtert werden. Damit würde die EU zum Teil schon sehr lange gehegte Forderungen der Szene erfüllen. (Quelle: Trending Topics, Donnerstag, 10:59 Uhr, tib)

