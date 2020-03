+++ Fintech Finiata stellt Betrieb in Deutschland ein +++

Das Berliner Fintech Finiata zieht sich aus Deutschland zurück. Per Mail teilte das Unternehmen seinen Kunden mit, sein Factoring-Angebot werde „zum 31.06.2020 bis auf Weiteres eingestellt“. Das 2016 von Sebastian Diemer gegründete und von Jan Einfeld geleitete Startup bot sogenanntes Factoring für kleine Unternehmen an. Das heißt, Firmen konnten ihre Rechnungen über Finiata vorfinanzieren lassen. Das ist nun Geschichte. Künftig gewährt das Startup Firmen mit Liquiditätsengpässen Kreditlinien von bis zu 100.000 Euro – und das nicht mehr in Deutschland, sondern in Polen. Bereits jetzt würden dort rund 90 Prozent der Umsätze generiert, heißt es in einer Mitteilung. Auch die Türkei, Spanien und Italien seien für die Zukunft interessante Märkte. Firmensitz von Finiata bleibt trotz Deutschland-Aus Berlin. (Quelle: Unternehmen/Handelsblatt, Mittwoch, 19:43 Uhr, ps)

+++ Onlinehändler sehen keinen Umsatzsprung durch Corona +++

Die meisten Internethändler sehen sich bislang nicht als Gewinner der Corona-Krise. „Die Bevölkerung ist jetzt nicht groß in Stimmung einzukaufen, gerade Konsumgüter“, sagt der Präsident des Bundesverbands Onlinehandel, Oliver Prothmann, dem MDR. „Im Moment sind wir noch nicht die großen Profiteure.“ Die Frage sei auch, ob die Händler in einer Woche noch ausliefern könnten und noch genügend Mitarbeiter hätten. Auch stelle sich für die meisten Onlinehändler in den nächsten Tagen die Frage der Liquidität. „Die Gefahr ist da, dass Ware nicht schnell genug verkauft wird, deshalb ist die Frage der Liquidität das Hauptthema bei den Händlern“, sagt Prothmann. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 16:48 Uhr, lks)

+++ Millionenbetrag für digitales Musiklabel +++

Das Wiener Startup Global Rockstar hat eine Finanzierung von 1,5 Millionen Euro erhalten. Das Geld kommt in Form einer Kapitalerhöhung von der Schweizer Estus AG. Bei Global Rockstar können Nutzer sich an den Produktions- und Marketing-Kosten eines Songs beteiligen. Im Gegenzug erhalten sie 70 Jahre lang Erlöse aus Streaming und Radioeinsätzen. Mit dem Kapital will das digitale Musiklabel sein Team vergrößern und weitere Künstler unter Vertrag nehmen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 12:45 Uhr, mir)

+++ KfW-Kredite für Unternehmen in Corona-Schwierigkeiten +++

Die staatliche Förderbank KfW und andere deutsche Banken wollen den deutschen Unternehmen so schnell wie möglich notwendige Kredite zur Verfügung stellen. Ab Montag, den 23. März, können Firmen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien, die neuen Sonderkredite der KfW in Anspruch nehmen. Das teilte die KfW am Mittwoch mit. Anträge könnten ab sofort über die Hausbank eingereicht werden. Damit die Firmen schnell an neue Darlehen kommen, sollen die Kreditgenehmigungsprozesse vereinfacht werden. Die Privatbanken, Sparkassen und Volksbanken würden zusammen mit der KfW an einem Strang ziehen, versprach Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Den Instituten sei bewusst, dass sie zusammen mit der KfW eine zentrale Rolle bei der Krisenbewältigung hätten. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 11:50 Uhr, heu)

+++ Zweistelliger Millionenbetrag für Milchersatz-Startup +++

Das Startup Prolupin aus Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern hat eine Finanzierung in zweistelliger Millionenhöhe erhalten. Angeführt wurde die Runde von Capricorn Partners aus Belgien und dem schwedischen Investor Novax. Prolupin stellt Milchalternativprodukte auf Basis von pflanzlichen Proteinen aus Lupinen her und vertreibt sie unter der Marke „Made with Luve“. das Unternehmen ist eine Ausgründung aus dem Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in München. (Quelle: Pressemitteilung, Dienstag, 16:49 Uhr, tib)

+++ Flixmobility stellt den Busbetrieb ein +++

Als Reaktion auf die Corona-Pandemie stellt der Münchner Fernbus- und Zugbetreiber den Fahrbetrieb seiner Busse in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 24 Uhr ein. Das gab Flixmobility auf seiner Website bekannt. Man folge „den Anweisungen der Bundesregierung selbstverständlich” und werde „alle nationalen sowie grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland” bis auf Weiteres aussetzen. Betroffene Fahrgäste würden informiert und erhielten einen Gutschein im Wert des Ticketpreises, so das Unternehmen. Die Züge („Flixtrain“) verkehren weiterhin nach Plan, bestätigte eine Sprecherin auf Nachfrage von Gründerszene. Die Büroangestellten von Flixmobility würden indes im Homeoffice weiterarbeiten. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 14:20 Uhr, ps)

+++ Kalifornische VCs unterstützen Berliner Superfood-Startup +++

In einer Series B hat das Jungunternehmen Your Super neun Millionen Euro eingesammelt. Die Firma wurde 2015 in Berlin gegründet und stellt Superfood-Pulver her. Lead-Investor der aktuellen Runde ist der Altgesellschafter Powerplant Ventures, Anteilseigner des veganen Burgers Beyond Meat. Weiteres Geld kam von Clif White Road, dem VC-Arm des Müsliriegelherstellers Clif Bar und Marstar Investments. Die drei VCs kommen aus Kalifornien, wo Your Super mittlerweile seinen Hauptsitz hat. (Quelle: Forbes, Dienstag, 11:30 Uhr, lks)

+++ Nachfolger übernehmen Verena Pausders Fox&Sheep +++

Die Gründerin des App-Entwicklers Fox&Sheep Verena Pausder verließ ihr Unternehmen zum Ende letzten Jahres. Nun ist der Gesellschafterwechsel abgeschlossen – seit dieser Woche sind Timo Dries und Frank Ließner die neuen Eigentümer und Geschäftsführer von Fox&Sheep. Beide sind langjährige Mitarbeiter der Firma und haben den bisherigen Gesellschaftern alle Firmenteile abgekauft. Verena Pausder hielt bisher noch elf Prozent an der Firma, die restlichen Anteile gehörten der Haba-Firmenfamilie. Die neuen Eigentümer planen, ihre App-Inhalte auch in anderen Formen zu verbreiten. So ist zum Beispiel eine Kooperation mit dem Kinderbuchverlag Oetinger geplant. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:25 Uhr, heu)

