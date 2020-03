Die BPW Gruppe investiert in einer 7,2-Millionen-Euro-Runde in die Uze Mobility GmbH. Das Startup aus Bremen sammelt Mobilitätsdaten von Fahrzeugen und stellt diese auf einem Marktplatz zur Verfügung. Durch das Investment mit BPW soll die Datenbasis erweitert werden, Technologien zusammengeführt und neue, vernetzte Geschäftsideen entwickelt werden. Zu den weiteren Investoren des Startups gehören unter anderem die Fahrzeug-Werke Lueg AG, Nehlsen und Wirecard. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:27 Uhr, gr)

+++ Millionen für Kreditech-Nachfolger Monedo +++

Das Hamburger Fintech Monedo, besser bekannt unter seinem alten Namen Kreditech, bekommt von seinen Bestandsinvestoren noch einmal 3,2 Millionen Euro. Damit schließt das Startup eine Finanzierungsrunde in Gesamthöhe von mehr als 30 Millionen Euro ab. Mit dem Kapital will Monedo nach einer Krise neu starten. (Quelle: Finance Forward, Donnerstag, 11:26 Uhr, tib)

+++ Fintech Finiata stellt Betrieb in Deutschland ein +++

Das Berliner Fintech Finiata zieht sich aus Deutschland zurück. Per Mail teilte das Unternehmen seinen Kunden mit, sein Factoring-Angebot werde „zum 31.06.2020 bis auf Weiteres eingestellt“. Das 2016 von Sebastian Diemer gegründete und von Jan Einfeld geleitete Startup bot sogenanntes Factoring für kleine Unternehmen an. Das heißt, Firmen konnten ihre Rechnungen über Finiata vorfinanzieren lassen. Das ist nun Geschichte. Künftig gewährt das Startup Firmen mit Liquiditätsengpässen Kreditlinien von bis zu 100.000 Euro – und das nicht mehr in Deutschland, sondern in Polen. Bereits jetzt würden dort rund 90 Prozent der Umsätze generiert, heißt es in einer Mitteilung. Auch die Türkei, Spanien und Italien seien für die Zukunft interessante Märkte. Firmensitz von Finiata bleibt trotz Deutschland-Aus Berlin. (Quelle: Unternehmen/Handelsblatt, Mittwoch, 19:43 Uhr, ps)

+++ Onlinehändler sehen keinen Umsatzsprung durch Corona +++

Die meisten Internethändler sehen sich bislang nicht als Gewinner der Corona-Krise. „Die Bevölkerung ist jetzt nicht groß in Stimmung einzukaufen, gerade Konsumgüter“, sagt der Präsident des Bundesverbands Onlinehandel, Oliver Prothmann, dem MDR. „Im Moment sind wir noch nicht die großen Profiteure.“ Die Frage sei auch, ob die Händler in einer Woche noch ausliefern könnten und noch genügend Mitarbeiter hätten. Auch stelle sich für die meisten Onlinehändler in den nächsten Tagen die Frage der Liquidität. „Die Gefahr ist da, dass Ware nicht schnell genug verkauft wird, deshalb ist die Frage der Liquidität das Hauptthema bei den Händlern“, sagt Prothmann. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 16:48 Uhr, lks)

+++ Millionenbetrag für digitales Musiklabel +++

Das Wiener Startup Global Rockstar hat eine Finanzierung von 1,5 Millionen Euro erhalten. Das Geld kommt in Form einer Kapitalerhöhung von der Schweizer Estus AG. Bei Global Rockstar können Nutzer sich an den Produktions- und Marketing-Kosten eines Songs beteiligen. Im Gegenzug erhalten sie 70 Jahre lang Erlöse aus Streaming und Radioeinsätzen. Mit dem Kapital will das digitale Musiklabel sein Team vergrößern und weitere Künstler unter Vertrag nehmen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 12:45 Uhr, mir)

