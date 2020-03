+++ Millionenbetrag für Kölner Logistik-Startup +++

Der digitale Versandmarktplatz Jumingo hat eine Seed-Finanzierung über rund eine Million Euro abgeschlossen. Das Geld kommt von mehreren Investoren, unter anderem dem Adblock-Gründer Tim Schumacher. Über Jumingo können Online-Händler nach Partnern suchen, die ihre Pakete zu den bestmöglichen Bedingungen versenden. Gegründet wurde das Unternehmen 2017 von Sascha Goldstein und Kai Kleuser. Der Umsatz liegt nach Firmenangaben im siebenstelligen Bereich. Mit dem neuen Kapital sollen weitere Funktionen entwickelt und das personelle Wachstum beschleunigt werden. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 15:50 Uhr, hue)

+++ Corona beschert Marley Spoon 40 Prozent Umsatzwachstum +++

Der Berliner Kochboxen-Anbieter erwartet für das erste Quartal 2020 einen Umsatz von mehr als 42 Millionen Euro – über 40 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2019. Marley Spoon begründet das Wachstum in einer Mitteilung an die Investoren mit der gestiegenen Nachfrage nach Kochboxen in Zeiten der Corona-Pandemie. Mancherorts habe das Startup bereits sein Team aufgestockt, um die wachsende Anzahl an Bestellungen abwickeln zu können. Parallel dazu seien die Marketingausgaben und die Kosten zur Kundenakquisition signifikant gesunken. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 11:47 Uhr, lks)

+++Restaurantkette Vapiano ist pleite +++

Ein Paukenschlag für die Systemgastronomie: Die deutsche Restaurantkette Vapiano hat ihre Zahlungsunfähigkeit erklärt. Das ohnehin zuletzt kriselnde Geschäft sei durch die virusbedingten Filialschließungen in vielen Ländern weiter belastet worden, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Erst vor wenigen Tagen hatte Vapiano angekündigt, wegen der drohenden Zahlungsunfähigkeit auf Staatshilfe zurückgreifen zu wollen. (Quelle: Handelsblatt, Freitag, 11:10 Uhr, hue) Anzeige

+++ Continental investiert in Lidar-Sensoren aus München +++

Das Startup Blickfeld entwickelt und produziert sogenannte Lidar-Sensoren, die zum Beispiel in selbstfahrenden Autos zum Einsatz kommen. Jetzt hat die Firma eine Series-A-Runde abgeschlossen. Erstmals stiegen der Automobilzulieferer Continental und der Wachstumsfonds Bayern ein. Bestehende Investoren beteiligten sich erneut, darunter Tengelmann Ventures. Über die genaue Höhe der Finanzierung schweigt das Startup, Blickfeld-Gründer Florian Petit spricht auf Nachfrage von einer „zweistelligen Millionensumme“. In vorherigen Runden hatte das 2017 gegründete Startup 8,5 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem neuen Kapital will es die Serienproduktion seiner Sensoren hochfahren. Lieferengpässe aufgrund der Corona-Krise befürchtet das Startup laut Petit nicht, man habe sich gut auf die Situation eingestellt, unter anderem durch die Einführung von Schichtarbeit, so der Gründer. (Quelle: Startupdetector/Unternehmen, Freitag, 10:32 Uhr, ene)

+++ Finleap übernimmt Berliner ID-Plattform +++

Der Company-Builder Finleap übernimmt die Mehrheit an dem Berliner Startup The Ego Company. Die Firma entwickelt eine Plattform namens Myego2go, auf der Nutzer Scans vom Personalausweis oder von der Kreditkarte verschlüsselt speichern können. Mithilfe von Blockchain-Technologie will die Firma gewährleisten, dass die Daten nicht manipulierbar sind. Das Identity-Startup wurde im März 2019 gegründet. Die Blockchain-Plattform des Fintechs will Finleap künftig auch seinen Partnern zur Verfügung stellen. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 9:20 Uhr, heu)

+++ Auto1 schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit +++

Wegen der anhaltenden Corona-Krise will der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 seine deutschen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Das kündigte das Unicorn in einer hausinternen Mitteilung an, die dem Wirtschaftsmagazin Capital vorliegt. Als Begründung gibt Auto1 demnach an, dass Kunden derzeit von einem Verkauf ihrer Privatfahrzeuge absehen. Die Nachfrage bei Partnerhändlern sei eingebrochen. Die Kurzarbeit soll nach Firmenangaben zwischen sechs und acht Wochen betragen. (Quelle: Capital.de, Donnerstag, 15:10 Uhr, hue)

+++ Uze Mobility sichert sich Millionen +++

Die BPW Gruppe investiert in einer 7,2-Millionen-Euro-Runde in die Uze Mobility GmbH. Das Startup aus Bremen sammelt Mobilitätsdaten von Fahrzeugen und stellt diese auf einem Marktplatz zur Verfügung. Durch das Investment mit BPW soll die Datenbasis erweitert werden, Technologien zusammengeführt und neue, vernetzte Geschäftsideen entwickelt werden. Zu den weiteren Investoren des Startups gehören unter anderem die Fahrzeug-Werke Lueg AG, Nehlsen und Wirecard. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:27 Uhr, gr)

