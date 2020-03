+++ Bundesregierung will Hilfsfonds für kleinere Firmen öffnen +++

Die Bundesregierung will kleineren Unternehmen nun offenbar doch stärker unter die Arme greifen. Aus Parlamentskreisen wird verlautet, die Schwellenwerte für die Corona-Hilfen seien deutlich gesenkt worden. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds steht demnach nun Unternehmen zur Verfügung, die zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen: Bilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro, Umsätze von über 50 Millionen und im Schnitt mehr als 249 Beschäftigte. Am Wochenende hatte die Regierung noch mit einer Bilanzsumme von 160 Millionen Euro, Erlösen von 320 Millionen sowie 2.000 Arbeitnehmern geplant. Das hatte zu Kritik geführt, dass nur große Konzerne profitieren würden. (Quelle: Reuters, Montag, 10:30 Uhr, hue)

+++ Global Savings Group kauft französisches Fintech +++

Das Münchener Rabatt-Startup Global Savings Group und das französische Medienhaus M6 haben die Cashback-Plattform Igraal aus Paris übernommen. Der Deal bewertet das französische Startup mit rund 124 Millionen Euro. Die Transaktion erfolgte durch Aktienaustausch sowie 35 Millionen Euro in Cash, so eine Mitteilung. M6 ist seit 2016 Hauptanteilseigner von Igraal und hat im Zuge der Übernahme 38 Prozent an der Global Savings Group erhalten. Somit ist da Medienhaus der größte Gesellschafter an dem Rabattportal. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:24 Uhr, lks)

+++ Check24 stellt seine Finanz-App ein +++

Nur ein Jahr nach dem Launch hat die Vergleichsplattform Check24 seine App Finanzmanager wieder eingestellt. Die Downloadzahlen (geschätzt rund 100.000) seien den hohen Erwartungen nicht gerecht geworden, schreibt das Fachportal Finance Forward. Mit der App von Check24 konnten Kunden ihre Finanzen verwalten, analysieren oder den Stromvertrag wechseln. Ein vergleichbares Angebot bieten Firmen wie Finanzguru, Outbank oder Volders an. (Quelle: Finance Forward, Montag, 10:20 Uhr, hue)

+++ Millionenbetrag für Kölner Logistik-Startup +++

Der digitale Versandmarktplatz Jumingo hat eine Seed-Finanzierung über rund eine Million Euro abgeschlossen. Das Geld kommt von mehreren Investoren, unter anderem dem Adblock-Gründer Tim Schumacher. Über Jumingo können Online-Händler nach Partnern suchen, die ihre Pakete zu den bestmöglichen Bedingungen versenden. Gegründet wurde das Unternehmen 2017 von Sascha Goldstein und Kai Kleuser. Der Umsatz liegt nach Firmenangaben im siebenstelligen Bereich. Mit dem neuen Kapital sollen weitere Funktionen entwickelt und das personelle Wachstum beschleunigt werden. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 15:50 Uhr, hue)

+++ Corona beschert Marley Spoon 40 Prozent Umsatzwachstum +++

Der Berliner Kochboxen-Anbieter erwartet für das erste Quartal 2020 einen Umsatz von mehr als 42 Millionen Euro – über 40 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2019. Marley Spoon begründet das Wachstum in einer Mitteilung an die Investoren mit der gestiegenen Nachfrage nach Kochboxen in Zeiten der Corona-Pandemie. Mancherorts habe das Startup bereits sein Team aufgestockt, um die wachsende Anzahl an Bestellungen abwickeln zu können. Parallel dazu seien die Marketingausgaben und die Kosten zur Kundenakquisition signifikant gesunken. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 11:47 Uhr, lks)

