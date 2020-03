+++ FDP fordert eigenen Rettungsfonds für Startups +++

Die FDP-Bundestagsfraktion fordert einen gesonderten Hilfsfonds für Startups in der Coronakrise. Laut der Parlamentarischen Geschäftsführerin Bettina Stark-Watzinger soll dieser eine einstellige Milliardensumme umfassen und sich mit bis zu 75 Prozent an Finanzierungsrunden beteiligen. Die bisher von der Bundesregierung geplanten Hilfen seien für Startups nicht ausreichend, bemängeln die Liberalen. (Quelle: DPA/Business Insider, Dienstag, 12:23 Uhr)

+++ Rocket Internet steigt bei Marley Spoon aus +++

Rocket Internet hat sämtliche Anteile an dem börsennotierten Unternehmen verkauft. Zuletzt hielt die Firmenschmiede 17,4 Prozent an Marley Spoon. Die Samwers waren seit 2014 über mehrere Investmentvehikel an dem Berliner Kochboxen-Startup beteiligt, im Juni 2018 ging Marley Spoon an die australische Börse. Die Mitteilung an die Investoren wurde am heutigen Dienstag veröffentlicht, der Aktienkurs lag im bisherigen Tagesverlauf zwischen 0,33 Euro und 0,44 Euro. Für seine Papiere müsste Rocket demnach acht bis elf Millionen Euro bekommen haben. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:07 Uhr, lks)

+++ Bundesregierung will Hilfsfonds für kleinere Firmen öffnen +++

Die Bundesregierung will kleineren Unternehmen nun offenbar doch stärker unter die Arme greifen. Aus Parlamentskreisen wird verlautet, die Schwellenwerte für die Corona-Hilfen seien deutlich gesenkt worden. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds steht demnach nun Unternehmen zur Verfügung, die zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen: Bilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro, Umsätze von über 50 Millionen und im Schnitt mehr als 249 Beschäftigte. Am Wochenende hatte die Regierung noch mit einer Bilanzsumme von 160 Millionen Euro, Erlösen von 320 Millionen sowie 2.000 Arbeitnehmern geplant. Das hatte zu Kritik geführt, dass nur große Konzerne profitieren würden. (Quelle: Reuters, Montag, 10:30 Uhr, hue)

+++ Global Savings Group kauft französisches Fintech +++

Das Münchener Rabatt-Startup Global Savings Group und das französische Medienhaus M6 haben die Cashback-Plattform Igraal aus Paris übernommen. Der Deal bewertet das französische Startup mit rund 124 Millionen Euro. Die Transaktion erfolgte durch Aktienaustausch sowie 35 Millionen Euro in Cash, so eine Mitteilung. M6 ist seit 2016 Hauptanteilseigner von Igraal und hat im Zuge der Übernahme 38 Prozent an der Global Savings Group erhalten. Somit ist da Medienhaus der größte Gesellschafter an dem Rabattportal. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:24 Uhr, lks)

+++ Check24 stellt seine Finanz-App ein +++

Nur ein Jahr nach dem Launch hat die Vergleichsplattform Check24 seine App Finanzmanager wieder eingestellt. Die Downloadzahlen (geschätzt rund 100.000) seien den hohen Erwartungen nicht gerecht geworden, schreibt das Fachportal Finance Forward. Mit der App von Check24 konnten Kunden ihre Finanzen verwalten, analysieren oder den Stromvertrag wechseln. Ein vergleichbares Angebot bieten Firmen wie Finanzguru, Outbank oder Volders an. (Quelle: Finance Forward, Montag, 10:20 Uhr, hue)

