+++ Frankreich unterstützt Startups mit vier Milliarden Euro +++

Frankreich will wegen der Corona-Krise ein Rettungspaket über vier Milliarden Euro für die Startup-Szene schnüren. Es gehe darum, die Liquidität der Firmen zu unterstützen, sagte der für die Digitalwirtschaft zuständige Staatssekretär Cédric O. „Angesichts der globalen Wirtschaftslage besteht die Gefahr, dass einige Investoren misstrauisch werden”, sagte O. Er werde diese Woche mit einigen Risikokapitalgebern zusammentreffen, um um deren Unterstützung für französische Startups zu werben. Der Liquiditätsplan der französischen Regierung für Unternehmensgründungen umfasst eine kurzfristige Refinanzierung in Höhe von 160 Millionen Euro, die vorzeitige Auszahlung einiger Steuergutschriften (1,5 Milliarden Euro), die beschleunigte Auszahlung bereits geplanter Investitionen in diesem Sektor (150 Millionen Euro) und Garantien über die Cashflow-Kosten (zwei Milliarden Euro). (Quelle: Reuters, Mittwoch, 10:00 Uhr, sh)

+++ Warehousing1 bekommt erneut Millionenbetrag +++

Holtzbrinck Ventures und Base10 Partners stecken erneut eine siebenstellige Summe in Warehousing1. Das teilt das Berliner Logistik-Startup in einem Blogeintrag mit. „Mit Discovery Ventures, dem Vehikel der Zeitgold-Gründer Jan Deepen und Stefan Jeschonnek, und dem Gründer-Trio der digitalen Spedition Sennder David Nothacker, Nicolaus Schefenacker und Julius Köhler legen auch alle weiteren Investoren der Seed-Runde nach“, heißt es. Das Geld will das Startup in die Weiterentwicklung der eigenen Software und die Akquise von Großkunden stecken. Holtzbrinck Ventures und Base10 Partners hatten bereits im vergangenen Jahr einen einstelligen Millionenbetrag in das Startup gesteckt. Warehousing1 vermittelt über seine Plattform Logistikpartner, die Lagerflächen vermieten. Hinter dem Portal stecken die WHU-Alumnis Nils Aschmann, Fabian Sedlmayr und Nico Szeli. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:00 Uhr, sh)

+++ FDP fordert eigenen Rettungsfonds für Startups +++

Die FDP-Bundestagsfraktion fordert einen gesonderten Hilfsfonds für Startups in der Coronakrise. Laut der Parlamentarischen Geschäftsführerin Bettina Stark-Watzinger soll dieser eine einstellige Milliardensumme umfassen und sich mit bis zu 75 Prozent an Finanzierungsrunden beteiligen. Die bisher von der Bundesregierung geplanten Hilfen seien für Startups nicht ausreichend, bemängeln die Liberalen. (Quelle: DPA/Business Insider, Dienstag, 12:23 Uhr)

+++ Rocket Internet steigt bei Marley Spoon aus +++

Rocket Internet hat sämtliche Anteile an dem börsennotierten Unternehmen verkauft. Zuletzt hielt die Firmenschmiede 17,4 Prozent an Marley Spoon. Die Samwers waren seit 2014 über mehrere Investmentvehikel an dem Berliner Kochboxen-Startup beteiligt, im Juni 2018 ging Marley Spoon an die australische Börse. Die Mitteilung an die Investoren wurde am heutigen Dienstag veröffentlicht, der Aktienkurs lag im bisherigen Tagesverlauf zwischen 0,33 Euro und 0,44 Euro. Für seine Papiere müsste Rocket demnach acht bis elf Millionen Euro bekommen haben. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:07 Uhr, lks)

Anzeige

+++ Bundesregierung will Hilfsfonds für kleinere Firmen öffnen +++

Die Bundesregierung will kleineren Unternehmen nun offenbar doch stärker unter die Arme greifen. Aus Parlamentskreisen wird verlautet, die Schwellenwerte für die Corona-Hilfen seien deutlich gesenkt worden. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds steht demnach nun Unternehmen zur Verfügung, die zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen: Bilanzsumme von mehr als 43 Millionen Euro, Umsätze von über 50 Millionen und im Schnitt mehr als 249 Beschäftigte. Am Wochenende hatte die Regierung noch mit einer Bilanzsumme von 160 Millionen Euro, Erlösen von 320 Millionen sowie 2.000 Arbeitnehmern geplant. Das hatte zu Kritik geführt, dass nur große Konzerne profitieren würden. (Quelle: Reuters, Montag, 10:30 Uhr, hue)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash