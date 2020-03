+++ Startup-Hilftsfonds soll früher kommen +++

Die Union fordert von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier schnellere Hilfe für Startups. Die Regierung plant einen „Dachfonds”, der Geld in VC-Fonds investiert. Dieses Geld fließt dann indirekt in Startups. Unionabgeordnete fordern, dieses Vorhaben schneller anzugehen, da nationale und internationale Investoren derzeit durch die Corona-Krise wegbrechen. (Quelle: Handelsblatt, Dienstag, 10:27 Uhr, gr)

+++ Hellofresh mit positiven Zahlen +++

Der Kochbox-Lieferdienst profitiert von den Ausgangsbeschränkungen in Folge der Coronavirus-Pandemie. Der Umsatz werde im ersten Quartal zwischen 685 und 710 Millionen Euro liegen, teilt das Berliner Unternehmen mit. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 420 Millionen Euro. Operativ will Hellofresh mit 55 bis 75 Millionen Euro in die Gewinnzone kommen, nachdem im ersten Quartal 2019 noch ein Betriebsverlust anfiel. Wegen der Unsicherheiten durch die Coronakrise gibt das Unternehmen noch keinen Ausblick auf das Gesamtjahr. Details zum ersten Quartal sollen am 5. Mai veröffentlicht werden. (Quelle: Reuters, Dienstag, 10:04 Uhr, gr)

+++ Millionen für Karbon-Startup Blackwave +++

Das bayrische Startup Blackwave hat eine siebenstellige Summe eingesammelt, wie das Handelsblatt berichtet. In der Finanzierungsrunde investierten unter anderem die Business Angels Conny Hörl und Katja Ruhnke sowie der Unternehmer Rudolf Schwarz. Blackwave wurde 2017 von Bastian Behrens und Raphael Setz gegründet. Das Startup liefert Karbonteile für Fahrräder und Autos. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 10:40 Uhr, ps)

+++ Verband: Schlechtes Geschäftsklima in der Digitalbranche +++

In der Digitalbranche hat sich das Geschäftsklima in der Corona-Krise im März stark eingetrübt. Der Digitalindex des Branchenverbandes Bitkom und des Münchner Ifo-Instituts ging auf 0,6 Punkte zurück von 24,6 Punkten im Februar. Das ist laut Bitkom der niedrigste Wert seit dem Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2009. Eine Mehrheit der Unternehmen der IT- und Telekommunikationsbranche rechnet demnach für die kommenden sechs Monate mit einer weiteren Verschlechterung, das Barometer für die Geschäfterwartungen fiel um 30,9 auf minus 18,4 Punkte. Das ist der stärkste Rückgang innerhalb eines Monats seit der erstmaligen Erhebung im Jahr 2006. Die aktuelle Lage wird dagegen immer noch mehrheitlich positiv eingeschätzt. (Quelle: Reuters, Montag, 10:33 Uhr, tib) Anzeige

+++ Wunder Mobility kauft Carsharing-Tech-Anbieter Keaz +++

Das Hamburger Mobilitäts-Software-Startup Wunder Mobility übernimmt Keaz, einen Anbieter von Carsharing-Technologie aus Australien. Mit dessen App können Mietwagen-, Bus- und Taxifirmen oder auch Autohäuser ihren Kunden Zugang zu Fahrzeugen geben. Die Technologie soll ins Produkt von Wunder Mobility integriert werden, um Kosten zu senken und die Fahrzeugauslastung zu erhöhen. Die Übernahmesumme wurde nicht genannt. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:20 Uhr, tib)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash