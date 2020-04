+++ Softbank-Startup Oneweb ist insolvent +++

Das Londoner Satelliten-Startup Oneweb hat laut Medienberichten Insolvenz angemeldet. Hautpeigner Softbank habe sich geweigert, weiteres Geld in das Unternehmen zu stecken, heißt es. Einer der Gründe: die Unsicherheiten durch die Corona-Krise. Softbank hat bisher rund 2 Milliarden US-Dollar in Oneweb investiert. Das Unternehmen wollte 648 Satelliten ins All schicken, um eine weltweite Breitbandverbindung bereitzustellen. 74 Satelliten befinden sich bereits im Orbit. Vor dem Insolvenantrag habe Oneweb 85 Prozent seiner 531 Mitarbeiter entlassen müssen. (Quelle: Spacenews, Mittwoch, 09:20 Uhr, sh)

+++ Binance will Coinmarketcap für 400 Millionen US-Dollar kaufen +++

Die Krypto-Börse Binance plant die Übernahme des Analysedienstes Coinmarketcap. Beide Unternehmen befänden sich in der letzten Phase der Übernahmegespräche, heißt vom Branchenportal The Block. Binance wolle bis zu 400 Millionen US-Dollar für den Deal bezahlen. Die Übernahme soll voraussichtlich noch in dieser Woche bekanntgegeben werden. Binance mit Sitz in Malta ist gemessen am täglichen Handelsvolumen eine der weltweit größten Börsen für Kryptowährungen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet. (Quelle: The Block, Dienstag, 16:31 Uhr, sh)

+++ Startup-Hilftsfonds soll früher kommen +++

Die Union fordert von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier schnellere Hilfe für Startups. Die Regierung plant einen „Dachfonds”, der Geld in VC-Fonds investiert. Dieses Geld fließt dann indirekt in Startups. Unionabgeordnete fordern, dieses Vorhaben schneller anzugehen, da nationale und internationale Investoren derzeit durch die Corona-Krise wegbrechen. (Quelle: Handelsblatt, Dienstag, 10:27 Uhr, gr)

+++ Hellofresh mit positiven Zahlen +++

Der Kochbox-Lieferdienst profitiert von den Ausgangsbeschränkungen in Folge der Coronavirus-Pandemie. Der Umsatz werde im ersten Quartal zwischen 685 und 710 Millionen Euro liegen, teilt das Berliner Unternehmen mit. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 420 Millionen Euro. Operativ will Hellofresh mit 55 bis 75 Millionen Euro in die Gewinnzone kommen, nachdem im ersten Quartal 2019 noch ein Betriebsverlust anfiel. Wegen der Unsicherheiten durch die Coronakrise gibt das Unternehmen noch keinen Ausblick auf das Gesamtjahr. Details zum ersten Quartal sollen am 5. Mai veröffentlicht werden. (Quelle: Reuters, Dienstag, 10:04 Uhr, gr)

+++ Millionen für Karbon-Startup Blackwave +++

Das bayrische Startup Blackwave hat eine siebenstellige Summe eingesammelt, wie das Handelsblatt berichtet. In der Finanzierungsrunde investierten unter anderem die Business Angels Conny Hörl und Katja Ruhnke sowie der Unternehmer Rudolf Schwarz. Blackwave wurde 2017 von Bastian Behrens und Raphael Setz gegründet. Das Startup liefert Karbonteile für Fahrräder und Autos. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 10:40 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash