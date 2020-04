+++ Rocket Internets nächster Fonds ist voll +++

Im vergangenen Sommer gab es bereits Gerüchte, dass der Capital Partners Funds II abgeschlossen sei: mit einem Volumen von 900 Millionen Euro plus weiteren 450 Millionen Euro, die noch folgen würden. Rocket Internet wollte den Abschluss bis zuletzt nicht kommentieren. Laut des aktuellen Geschäftsberichts haben die Samwers den Fonds RICP II nun im Januar finalisiert. Laut Stand von Ende März ist der Topf umgerechnet 997 Millionen Euro schwer, wobei Rocket selbst elf Prozent beisteuern wolle – weitaus weniger Geld als angenommen. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 11:03 Uhr, lks)

+++ E-Roller-Hersteller Govecs übernimmt Zweirad-Service +++

Das Münchner Elektroroller-Startup Govecs hat den Zweirad-Servicedienstleister Livecycle übernommen. Govecs produziert neben elektrischen Lastenrädern und Fahrrädern auch die E-Schwalben, die für das Berliner Sharing-Startup Emmy im Einsatz sind. Livecycle bietet ein deutschlandweites Netzwerk an Verkaufs- und Servicestellen an. Govecs verspricht sich nach eigenen Angaben durch die Übernahme ein erweitertes Servicenetzwerk für den Privatkundenbereich mit Anlaufstellen für Beratung, Probefahrten und Reparatur. Bislang bedient das Startup vor allem Gewerbekunden mit Fahrzeugen, darunter auch Lieferservices. Die 30 Mitarbeiter von Livecycle werden ab April für das Münchner Unternehmen tätig sein. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:50 Uhr, mw)

+++ Online-Terminverwalter Timify sammelt 4,5 Millionen +++

Das Terminplanungs-Tool Timify hat in einer Finanzierungsrunde 4,5 Millionen Euro von einer Schweizer Familien-Holding erhalten, die durch das Beratungshaus Schwartzkopff Partners AG in Baar vertreten wird. Mit den neuen Mitteln soll das Sales-Team ausgebaut, die Markenbekanntheit erhöht und neue Features entwickelt werden. Das Unternehmen aus München zählt nach eigenen Angaben 50.000 Kunden und wurde 2012 von Andreas Knürr gegründet. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 10:44 Uhr, gr)

+++ Tech-Startups gründen Anti-Corona-Initiative +++

Bekannte Digital-Startups haben unter dem Namen „Gesund-Zusammen” eine Initiative gestartet, um beim Kampf gegen das Coronavirus mitzuwirken. Ziel ist die Unterstützung von digitalen Lösungen, die Risikogruppen besser schützen und das Gesundheitssystem entlasten sollen. Gründer der Initiative sind Finleap, Wefox und Via. Als Partner habe man unter anderem die Global Citizen Foundation, N26 und den Bundesverband Deutsche Startups gewinnen können, teilt die Initiative mit. Als erstes Projekt werde eine Corona-Tracking App auf Basis der datenschutzfreundlichen Technik Pepp-PT unterstützt. Diese soll mitteilen, wenn der Nutzer sich in der Nähe einer mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Person aufgehalten hat. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 16:30 Uhr, sh)

+++ Milliardär investiert in Mobilitätsdienst Via +++

Die Mobilitätsplattform Via hat nach Eigenangaben eine Finanzierung über 200 Millionen US-Dollar (E-Runde) abgeschlossen. Damit sei das 2013 gegründete Unternehmen mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar wert, heißt es in einer Mitteilung. Als Hauptinvestor wird die Exor-Holding genannt, hinter der die italienische Milliardärs-Familie Agnelli (Fiat, Ferrari, Juventus Turin) steht. Via und Mercedes Vans stehen hinter dem Joint Venture Viavan, das in Berlin den digitalen Rufbus Berlkönig zusammen mit den Berliner Verkehrsbetrieben anbietet. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:35 Uhr, stü)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash