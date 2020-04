+++ Siebenstellig für Münchner KI-Startup +++

Zwei Millionen Euro sammelt das Münchner KI-Startup Luminovo ein, unter anderem von Cherry Ventures und La Famiglia. Das teilte das 2017 von Timon Ruban und Sebastian Schaal gegründete Unternehmen mit. Luminovo startete zunächst als „Ingenieurbüro”, das KI-Lösungen für Unternehmen entwickelt und integriert. Der Fokus liegt dabei auf Produkten für den Elektronikbereich. Die Mittel werden in erster Linie für die Produktentwicklung und die Erweiterung des Teams verwendet. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:10 Uhr, hue)

+++ 25 Millionen für deutsches Betriebsrenten-Startup +++

Betriebliche Altersvorsorge digital gedacht: Das Münchner Startup xbAV hat einem Bericht von Techcrunch zufolge 25 Millionen Euro eingesammelt. Zu den neuen Teilhabern gehören unter anderem HPE Growth und Xing-Gründer Lars Hinrichs. Das 2007 gegründete Unternehmen bietet eine Online-Plattform an, mit deren Hilfe Unternehmen ihre Betriebsrenten digitalisieren und entsprechend verwalten können. Nach eigenen Angaben wird die Plattform von 40 Lebensversicherern, 11.000 Versicherungsexperten und 3.000 Unternehmen genutzt. (Quelle: Techcrunch. Montag, 10:25 Uhr. hue) Anzeige

+++ Berliner Spiele-Startup bekommt 1,1 Millionen +++

Das Indiespiele-Startup Starberry Games aus Berlin hat in seiner Seed-Runde 1,1 Millionen Euro einsammeln können. Angeführt worden sei die Finanzierungsrunde vom Kapitalgeber Play Ventures und dem Business Angel und Gameanalytics-Gründer Morten Wulff, so das Jungunternehmen. Das frische Geld will das Berliner Startup in die Entwicklung eines neuen Spiels stecken, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Das erste Spiel des Entwicklerstudios mit dem Namen „Idle Coffee Corp” wurde laut Aussagen des Unternehmens mehr als sieben Millionen Mal auf mobile Geräte heruntergeladen. Starberry Games wurde 2017 unter anderem vom ehemaligen Wooga-Entwickler Antti Hattara gegründet. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:10 Uhr, sh)

+++ Münchner Robotik-Startup bekommt Millionen +++

Das bayrische KI-Jungunternehmen Agile Robots hat in seiner Series-A-Runde eine zweistellige Millionensumme von Hauptinvestor C Ventures erhalten. Die weiteren Geldgeber seien die bestehenden Investoren GL Ventures, Sequoia Capital China und Linear Venture Capital, heißt es. Mit den Einnahmen will das Unternehmen sein Team erweitern, die Roboterentwicklung und die Expansion auf dem Weltmarkt vorantreiben. Agile Robots war 2018 als Spin-off aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hervorgegangen. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:05 Uhr, sh)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash