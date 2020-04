+++ 3 Millionen für Berliner Fintech Kapilendo +++

Die eigentlich fürs erste Halbjahr 2020 geplante Finanzierungsrunde musste wegen Corona ausfallen, doch nun bekommt das Berliner Fintech Kapilendo trotzdem Geld: Drei Millionen Euro fließen als Wandeldarlehen, unter anderem von den Altinvestoren Comvest, Finlab und dem Versorgungswerk Zahnärztekammer Berlin. Das mit Crowdlending gestartete Startup bietet mittlerweile einen Robo-Advisor sowie eine Unternehmenskreditkarte an und will nach eigener Aussage zur „digitalen Mittelstandsbank” werden. (Quelle: Finance Forward, Mittwoch, 9:19 Uhr, tib)

+++ Livingpackets sammelt fünf Millionen Euro ein +++

Das deutsch-französische Startup Livingpackets hat über eine Crowdsharing-Kampagne fünf Millionen Euro eingenommen. Das Unternehmen entwickelt eine intelligente Verpackung, die in diesem Jahr in beiden Ländern auf den Markt kommen soll. Die Verpackung ist mit Sensoren ausgestattet und soll bis zu 1000 Mal wiederverwendet werden können. Auch nach dem Erreichen des Finanzierungsziels läuft die Crowdsharing-Kampagne weiter. Livingpackets wurde 2016 von Alexander Cotte gegründet. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:15 Uhr, sh)

+++ N26 hat einen neuen Marketing-Chef +++

Patrick Stal wird neuer „VP of Global Marketing” bei N26, das teilte die Berliner Smartphone-Bank am Dienstag mit. Zuvor hatte Stal über zweieinhalb Jahre lang die Marketingaktivitäten von Uber in Europa, Nahost und Afrika geleitet. In der jüngeren Vergangenheit musste N26 die Abgänge mehrerer Führungspersonen verkraften. So wurde im Januar bekannt. dass etwa der Chefjurist, der Chief Scientist und Chief Operating Officer das Unternehmen verlassen hatten. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 15:30 Uhr, hue)

+++ Exklusiv: Atlantic investiert in Social-Freezing Startup Oviavo +++

Der Vorzeige-Investor Atlantic Labs hat in das Berliner Social-Freezing-Startup Ovavio investiert. Das bestätigte das Unternehmen auf eine Anfrage von Gründerszene. Zuvor hatte der Analysedienst Startupdetector einen entsprechenden Eintrag im Handelsregister entdeckt. Die Summe kommentierte Oviavo nicht. „Aktuell möchten wir keine Aussage über die Finanzierungshöhe machen. Auch können wir aktuell keine Details verraten, wie genau wir das Geld einsetzen”, teilte Gründerin Jenny Saft mit. Es handele sich jedoch um eine Pre-Seed-Finanzierung. Saft gründete Oviavo gemeinsam mit Tobias Kaufhold. Das Startup informiert und berät zu Social Freezing, ein Verfahren, das Frauen mit Kinderwunsch das Einfrieren ihrer Eizellen ermöglicht. Schwangerschaften jenseits des 35. Lebensjahres sollen so medizinisch vereinfacht werden. (Quelle: Startupdetector, Dienstag, 15:00 Uhr, hue)

+++ Ex-Sony-Manager übernimmt bei Autoscout24 +++

Mit sofortiger Wirkung wird Edgar Berger CEO der neuen Autoscout24 Gruppe, zu der seit Anfang April Autoscout24, Finanzcheck und Financescout24 gehören. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Berger verfügt nach eigenen Angaben über 25 Jahre Erfahrung in der Medienbranche, so war er unter anderem als CEO von Sony Music Entertainment sowie als leitender Manager bei der Bertelsmann AG tätig. (Quelle: Unternehmen, Montag, 14:50 Uhr, hue)