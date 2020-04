Die aktuellen Kurznachrichten:

+++ Airbnb befürchtet massiven Umsatzeinbruch +++

Der Online-Zimmervermittler warnt einem Medienbericht zufolge wegen der Coronavirus-Pandemie vor einem Umsatzeinbruch in diesem Jahr. Die Erlöse könnten nach Berechnungen von Airbnb um 54 Prozent auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar fallen, berichtet das Portal The Information unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es handele sich um eine vorläufige Kalkulation, da die Dauer der Auswirkungen der Pandemie auf die Reisebranche nicht vorhergesagt werden könne. Airbnb hat sich nach eigenen Angaben bereits eine Investition in Höhe von einer Milliarde Dollar von den beiden Beteiligungsgesellschaften Silver Lake und Sixth Street Partners gesichert. Unter dem Druck der Coronavirus-Krise setzte Airbnb Insidern zufolge bereits den Rotstift an. Die US-Firma hat früheren Plänen zufolge ihren Börsengang für September 2020 angepeilt. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 09:20 Uhr, hue)

+++ Buzzfeed Deutschland steht zum Verkauf +++

Der deutsche Ableger des US-Medienportals Buzzfeed sucht einen Käufer. Das gaben Chefredakteur Daniel Drepper und einige seiner Kollegen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Zuvor war die Redaktion per Videocall von Buzzfeeds General Manager Europe Mark Roger über den Schritt informiert worden. Laut Roger sei der Corona-bedingte weltweite wirtschaftliche Abschwung der Grund für diese Maßnahme. Buzzfeed beschäftigt in Deutschland neun Mitarbeiter. (Quelle: Startup Insider, Donnerstag, 09:10 Uhr, hue)

+++ Hellobetter sammelt Millionen ein +++

Die Nachfrage nach Psychotherapie per Videotelefonie erlebt in der Coronakrise einen Boom. Davon profitiert auch das Berliner Startup Hellobetter, das einen entsprechenden Service anbietet. Vor zwei Wochen konnte das Unternehmen um Gründer Hannes Klöpper eine Millionenfinanzierung abschließen. Laut dem Handelsblatt stiegen die Hamburger Beteiligungsgesellschaft Hevella und die bayerische Gesundheitsgruppe Indeamed in Hellobetter ein. Um Forschungsgelder addiert sollen nun 4,5 Millionen Euro Kapital zur Verfügung stehen. (Quelle: Handelsblatt, Donnerstag, 09:00 Uhr, hue)

+++ 30 Millionen für deutsche Gründer im Valley +++

Das von zwei Deutschen in San Francisco gegründete Versand-Startup Shippo hat eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen US-Dollar vermeldet. Als neuer Leadinvestor steigt D1 Capital Partners in die Firma ein, ein Beteiligungsarm des bekannten Hedge-Fondsmanagers Daniel Sundheim. Die Altinvestoren um Union Square Ventures und Bessemer schießen ebenfalls frisches Geld nach. Shippo wurde 2013 von Laura Behrens Wu und Simon Kreuz gegründet mit dem Ziel, kleinen Online-Händlern beim Versand ihrer Pakete zu unterstützen. Anders als beispielsweise Amazon können diese nicht so leicht von Mengenrabatten bei Paketdiensten profitieren. Die Technologie von Shippo bündelt die Nachfrage diverser Händler zu entsprechend großen Bestellungen. (Quelle: Techcrunch, Mittwoch, 16:50 Uhr, hue)

+++ 5 Millionen für Proptech-Startup Ecoworks +++

Das Berliner Proptech-Unternehmen Ecoworks hat in einer Seed-Finanzierungsrunde fünf Millionen Euro eingesammelt. Angeführt wurde diese von den VCs Surplus Invest, Proptech1 und Wi Venture. Außerdem beteiligten sich als Business Angels: die Soundcloud-Gründer Alexander Ljung und Eric Wahlforss, Nebenan.de-Gründer Christian Vollmann, Ex-Vonovia-Manager Klaus Freiberg, Doozer-Gründer Nicholas Neerpasch und Signavio-Mitgründer Torben Schreiter. Ecoworks führt klimafreundliche energetische Modernisierungen von Gebäuden durch und erneuert beispielsweise Fassaden, Dächer oder Fenster. (Quelle: Unternehmen, Mitwoch, 14:38 Uhr, tib)

