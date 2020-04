+++ Coronavirus: Apple stellt Bewegungsdaten zur Verfügung +++

Apple veröffentlicht auf einer Seite Bewegungsdaten von Apple Maps, um zur Eindämmung von COVID-19 beizutragen. „Diese Mobilitätsdaten können Regierungen und Gesundheitsbehörden hilfreiche Erkenntnisse liefern”, schreibt der Konzern. So könnten die Daten verwendet werden, um zu erfahren, wie viele Autos fahren, wie viele Menschen zu Fuß unterwegs sind oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das Unternehmen betont, dass die Daten vollkommen anonymisiert gespeichert werden. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:20 Uhr, sh)

+++ 6,3 Millionen für Adtech-Startup Nano Interactive +++

Der Starnberger Werbetechnologieanbieter Nano Interactive erhält in einer Series-B-Finanzierungsrunde 6,3 Millionen Euro. Das Geld kommt von Maven Capital Partners, der Clydesdale and Yorkshire Bank und dem Bestandsinvestor Foresight Group. Das Startup, das sogenanntes Intent Targeting anbietet, das datenschutzfreundlich sein soll, will nun unter anderem in die USA expandieren. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 11:29 Uhr, tib)

+++ Millioneninvestment für Schweizer Startup Cyanoguard +++

Das Startup Cyanoguard hat 2,9 Millionen Euro (drei Millionen Schweizer Franken) eingesammelt. In der Seed-Runde investierten die Schweizer Kapitalgeber Wingman Ventures und Blue Ocean Ventures, zudem bekam die Firma Geld aus dem EU-Förderprogramm Horizon 2020. Cyanoguard wurde 2016 in Zürich gegründet. Das junge Unternehmen entwickelt eine Technologie, mit der sich Gift- und Schadstoffe in Chemieabfällen, Lebensmitteln und im Blut nachweisen lassen. Die Anwendung soll zunächst in der Goldindustrie zum Einsatz kommen. Mit dem neuen Kapital will das Startup eigenen Angaben zufolge den Markteintritt beschleunigen. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:20 Uhr, ps)

+++ Tech-Investor Softbank macht Milliardenverlust +++

6,4 Milliarden Euro Verlust machte Softbank den voraussichtlichen Geschäftszahlen nach im Jahr 2019. Das gab der japanische Technologiekonzern am Montag bekannt. Im Vorjahr hatte das Unternehmen, das über seinen Vision Fund etwa am Berliner Reise-Startup Getyourguide beteiligt ist, noch einen Gewinn von rund zwölf Milliarden Euro erzielt. Gründe für die hohen Verluste im Jahr 2019 sind laut Softbank etwa geplatzte Wetten auf den Fahrdienstvermittler Uber und den Büroraumvermieter Wework. Eine andere Beteiligung, der Londoner Satellitenhersteller Oneweb, meldete kürzlich sogar Insolvenz an. Softbank hatte eine Milliarde Dollar in die Firma investiert. (Quelle: Handelsblatt, Dienstag, 10:08 Uhr, ps)

+++ Airbnb befürchtet massiven Umsatzeinbruch +++

Der Online-Zimmervermittler warnt einem Medienbericht zufolge wegen der Coronavirus-Pandemie vor einem Umsatzeinbruch in diesem Jahr. Die Erlöse könnten nach Berechnungen von Airbnb um 54 Prozent auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar fallen, berichtet das Portal The Information unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es handele sich um eine vorläufige Kalkulation, da die Dauer der Auswirkungen der Pandemie auf die Reisebranche nicht vorhergesagt werden könne. Airbnb hat sich nach eigenen Angaben bereits eine Investition in Höhe von einer Milliarde Dollar von den beiden Beteiligungsgesellschaften Silver Lake und Sixth Street Partners gesichert. Unter dem Druck der Coronavirus-Krise setzte Airbnb Insidern zufolge bereits den Rotstift an. Die US-Firma hat früheren Plänen zufolge ihren Börsengang für September 2020 angepeilt. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 09:20 Uhr, hue)

