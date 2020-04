+++ Millionen für Risikomanagement-Fintech +++

Das Münchner Startup 21Strategies hat zum Start eine Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe abgeschlossen. Investiert haben der Main Incubator, der VC-Arm der Commerzbank-Gruppe sowie Forest Capital aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Fintech hat ein Tool erstellt, das Schwankungen an Währungs- und Rohstoffmärkten erkennt. Firmenkunden sollen mit 21Strategies fundiertere Entscheidungen treffen können, ob sie auf den entsprechenden Märkten Käufe tätigen wollen – sogenanntes Hedging. Das Startup wurde im März von der KI-Expertin Yvonne Hofstetter und Christian Brandlhuber gegründet. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:41 Uhr, lks)

+++ Münchner Röntgen-Startup bekommt 15 Millionen Euro +++

In seiner Series-B-Runde hat das Healthtech-Startup Smart Reporting 15 Millionen Euro eingesammelt. Leadinvestor ist der bayerische Frühphasen-VC Yabeo, weiteres Kapital kommt von Business Angels wie dem Linde-Vorstandschef Wolfgang Reitzle. Smart Reporting hat eine Software für Radiologen entwickelt, um Röntgenbilder effektiver analysieren und verarbeiten zu können. Obendrein bietet das sechs Jahre alte Startup Diagnosetools für Corona-Patienten an. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:14 Uhr, lks)

+++ 551-Millionen-Runde für Bezahldienst Stripe +++

Die US-Payment-Plattform Stripe hat mitten in der Corona-Krise seine Series-G-Finanzierungsrunde erweitert: Umgerechnet 551 Millionen Euro (600 Millionen US-Dollar) umfasst diese nun insgesamt, zu einer Bewertung von fast 33 Milliarden Euro (36 Milliarden Dollar), wie das Onlinemagazin Axios schreibt. Investiert haben unter anderem Andreessen Horowitz, General Catalyst, GV und Sequoia. Das Unternehmen der Brüder John und Patrick Collison gilt schon seit dem vergangenen Jahr als Börsenkandidat, doch die Gründer schweigen zu ihren Plänen. (Quelle: Axios/Unternehmen, Donnerstag, 16:45 Uhr, tib)

+++ Berliner Blockchain-Startup erhält Millionen von EU +++

Die Blockchain-Firma Minespider bekommt eine Finanzierung in Höhe von 2,8 Millionen Euro, unter anderem von der Europäischen Kommission. Das Startup wurde 2018 von Nathan Williams gegründet. Mit seiner Blockchain-Plattform können Firmen digitale Pässe für ihre Rohstoffe erstellen. So können sie tracken, wo die Materialien herkommen und unter welchen Arbeitsbedingungen sie gefördert wurden. Nach eigenen Angaben hat Minespider schon Projekte mit Unternehmen wie Cisco oder Volkswagen realisiert. Mithilfe der Finanzierung will die Firma ihre Plattform weiter ausbauen. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 15:50 Uhr, heu)

