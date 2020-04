+++ Flüssignahrung-Startup sammelt 15 Millionen Euro ein +++

Knapp ein Jahr nach der vier Millionen Euro schweren Series A bekommt das Münchner Food-Startup Yfood erneut Geld. Der Londoner Deliveroo-Investor Felix Capital, der ehemalige Foodspring-Anteilseigner Fonterra aus Neuseeland sowie die Altgesellschafter Five Seasons Ventures aus Paris und New Ground Ventures aus den USA stecken 15 Millionen Euro in den Hersteller von flüssigem Mahlzeitenersatz. Yfood wurde 2017 von Ben Kremer und Noël Bollmann gegründet und erwartet für 2020 einen „mittleren zweistelligen Millionenumsatz”. Bekannt wurde das Startup unter anderem durch seinen Auftritt in der TV-Show „Die Höhle der Löwen”. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:15 Uhr, lks)

+++ 27 Millionen für Marketing-Startup Adverity +++

Das Wiener Startup Adverity hat seine Series-C-Runde in Höhe von 27 Millionen Euro (30 Millionen US-Dollar) bekanntgegeben. Der US-amerikanische Fonds Sapphire Ventures übernahm in dieser Runde den Lead, die übrigen Bestandsinvestoren um den AWS Gründerfonds, Felix Capital, Mangrove Capital Partners und SAP.iO beteiligten sich ebenfalls erneut. Insgesamt hat Adverity damit bereits 46 Millionen Euro erhalten. Adverity wurde 2015 gegründet und bietet eine Software an, mit der Firmen ihre Marketingaktivitäten tracken und Rückschlüsse auf deren Reichweite und Wirkung ziehen können. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:00 Uhr, hue)

+++ Zehn Millionen für Berliner Startup Kiwi +++

Der Schließsysteme-Anbieter Kiwi hat in einer erweiterten B-Runde zehn Millionen Euro von seinen Bestandsgesellschaftern aufgenommen. Das aus Berlin stammende Unternehmen wird nach eigenen Angaben vom schweizerischen Gebäudezulieferer Arbonia und der Deutsche Wohnen finanziert. Unter anderem soll das neue Kapital in die Produktentwicklung investiert werden. Verträge für die Ausweitung von aktuell 110.000 auf 300.000 Wohneinheiten seien bereits unterzeichnet. Das Unternehmen fokussiere sich weiterhin auf den deutschen Markt, die bereits bestehenden Aktivitäten in der Schweiz sollen aber ausgeweitet werden. (Quelle: Unternehmen, Montag, 17.30 Uhr, ho.)

+++ Flixbus-Wettbewerber Pinkbus bekommt Geld +++

Wegen der Corona-Pandemie steht der Fernbusverkehr derzeit still, das Geld von Investoren fließt dagegen weiter. Zumindest für das Kölner Fernbus-Startup Pinkbus: Wie Deutsche Startups am Montag zuerst vermeldete, erhält der Flixbus-Konkurrent eine sechsstellige Summe von Venista Ventures. Pinkbus bietet mehrere innerdeutsche Direktverbindungen zu Pauschalpreisen an. Wie beim Marktführer Flixbus und beim Anbieter Blablabus stellen Partnerunternehmen die Busse und betreiben die Flotte. Bei Pinkbus sind sie zusätzlich als Gesellschafter beteiligt. Damit will der Anbieter flottenübergreifende Qualitätsstandards gewährleisten. (Quelle: Deutsche Startups, Montag, 16:15 Uhr, hue)

+++ 12 Millionen Euro für Cannabis-Startup Cannamedical +++

Das Kölner Unternehmen Cannamedical hat in einem ersten Closing zwölf Millionen Euro eingesammelt. Angeführt hat die Runde der US-Unternehmer Steve Wiggins, der mehrere Firmen im Gesundheitssektor aufgebaut hat. Weiteres Geld kommt von Paul Salem, Director beim Private-Equity-Unternehmen Providence. Ein zweites Closing solle in den nächsten Wochen folgen, sobald die Kontaktsperren gelockert werden. Cannamedical verkauft medizinisches Cannabis, das dem drei Jahre alten Startup nach Angaben von Gründer David Henn Jahresumsätze im achtstelligen Bereich einbringt. (Quelle: Unternehmen, Montag, 15:00 Uhr, lks)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash (Titel)