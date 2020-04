+++ Mainzer Unicorn darf möglichen Corona-Impfstoff testen +++

Erst vor wenigen Wochen hat das Mainzer Biotech-Einhorn Biontech eine 120-Millionen-Finanzierung aus China erhalten. Nun hat das Unternehmen die erste Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen das Coronavirus in Deutschland erhalten. Getestet werden soll dieser zunächst an 200 gesunden Erwachsenen zwischen 18 und 55 Jahren. Biontech arbeitet dabei mit dem Pharmakonzern Pfizer zusammen. (Quellen: Spiegel/Reuters, Mittwoch, 11:54 Uhr, tib)

+++ Millionensumme für Hygiene-Startup Trioptotec +++

Das Regensburger Biotech-Startup Trioptotech hat eine Finanzierung in siebenstelliger Höhe erhalten. Investiert haben Bayern Kapital, CD-Venture und mehrere Business Angels. Trioptotech hat eine Substanz entwickelt, die auf Oberflächen aufgetragen oder Lacken und Wandfarbe beigemischt werden kann, um diesen antimikrobielle Eigenschaften zu verleihen. Die Nachfrage sei zuletzt stark gestiegen, so das Unternehmen, weswegen mit dem neuen Kapital die Produktion ausgebaut werde. (Quelle: Investor, Dienstag, 14:04 Uhr, tib) Anzeige

+++ Daimler und Volvo entwickeln Brenstoffzellen-Lkw gemeinsam +++

Daimler Truck und Volvo wollen bei der Entwicklung von serienreifen Brennstoffzellen-Antrieben für Lkw künftig zusammenarbeiten. Volvo zahlt für seine Hälfte des für Ende 2020 geplanten Joint Ventures demnach 600 Millionen Euro an Daimler. Der Dax-Konzern fasst dafür alle Brennstoffzellen-Aktivitäten mit den Produktionsstätten in Deutschland und Kanada in einer neuen Einheit zusammen. Für Daimler ist das Gemeinschaftsprojekt eine finanzielle Entlastung. Der Konzern kämpfte schon vor der Corona-Krise mit Gewinnschwund.(Quelle: Reuters, Dienstag, 13:59 Uhr, tib)

Anzeige

+++ Flüssignahrungs-Startup sammelt 15 Millionen Euro ein +++

Knapp ein Jahr nach der vier Millionen Euro schweren Series A bekommt das Münchner Food-Startup Yfood erneut Geld. Der Londoner Deliveroo-Investor Felix Capital, der ehemalige Foodspring-Anteilseigner Fonterra aus Neuseeland sowie die Altgesellschafter Five Seasons Ventures aus Paris und New Ground Ventures aus den USA stecken 15 Millionen Euro in den Hersteller von flüssigem Mahlzeitenersatz. Yfood wurde 2017 von Ben Kremer und Noël Bollmann gegründet und erwartet für 2020 einen „mittleren zweistelligen Millionenumsatz”. Bekannt wurde das Startup unter anderem durch seinen Auftritt in der TV-Show „Die Höhle der Löwen”. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:15 Uhr, lks)

+++ 27 Millionen für Marketing-Startup Adverity +++

Das Wiener Startup Adverity hat seine Series-C-Runde in Höhe von 27 Millionen Euro (30 Millionen US-Dollar) bekanntgegeben. Der US-amerikanische Fonds Sapphire Ventures übernahm in dieser Runde den Lead, die übrigen Bestandsinvestoren um den AWS Gründerfonds, Felix Capital, Mangrove Capital Partners und SAP.iO beteiligten sich ebenfalls erneut. Insgesamt hat Adverity damit bereits 46 Millionen Euro erhalten. Adverity wurde 2015 gegründet und bietet eine Software an, mit der Firmen ihre Marketingaktivitäten tracken und Rückschlüsse auf deren Reichweite und Wirkung ziehen können. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:00 Uhr, hue)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash