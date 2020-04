+++ Mycamper holt sich mehr als eine Million Euro +++

Das Schweizer Reise-Startup Mycamper hat in seiner Pre-Series-A-Runde „Kapital im Wert von mehr als einer Million” Euro eingenommen, wie das Unternehmen mitteilt. Mit dem Geld will das Startup nach eigenen Angaben sein Geschäft in der Schweiz weiter ausbauen und die Expansion in den skandinavischen Markt vorantreiben. Mycamper wurde 2015 gegründet. Erfolgreich wurde das Basler Startup nach seiner Teilnahme an der Schweizer Ausgabe der TV-Show „Höhle der Löwen”. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:40 Uhr, sh)

+++ Peter Thiel investiert in Münchner Biotech-Startup +++

Atai Life Sciences aus München hat in einer Finanzierungsrunde 22 Millionen Euro unter anderem von Star-Investor Peter Thiel (Thiel Capital) erhalten. Weitere Investoren seien Future Ventures und Galaxy Digital sowie die Apeiron Investment Group von Atai-Gründer Christian Angermayer, heißt es. Atai entwickelt Therapien gegen psychische Erkrankungen wie die Depression und setzt dabei auf Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und sitzt in München, Berlin, London und New York. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 10:30 Uhr, sh)

+++ Bio-Company-Gründer investiert in Quark-Startup +++

Georg Kaiser, Gründer und Chef der Bio-Supermarktkette Bio Company, hat in das Startup Quarkwerk investiert. Das ermittelte der Analysedienst Startupdetector für Gründerszene. Nach Angaben des Gründers Robert Morgunov ist eine mittlere sechsstellige Summe geflossen. Quarkwerk wurde im August 2019 in Berlin gegründet. Das Startup bietet Schokoriegel mit Quarkfüllung an und ist damit in diversen Bio-Märkten in Berlin gelistet. Bald seien die Snacks auch bei Rewe und Edeka erhältlich, so Morgunov. Georg Kaiser investierte etwa auch in das zeitweise gehypte Knochenbrühe-Startup Bone Brox. (Quelle: Startupdetector/Unternehmen, Donnerstag, 17:12 Uhr, ps)

+++ Deutschlands Gründerquote höher als je zuvor +++

Das Interesse, ein Unternehmen zu gründen, ist in Deutschland größer als je zuvor und trotzdem hinkt die Bundesrepublik weiterhin anderen Industrieländern deutlich hinterher. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hervor. Demnach stieg die Gründerquote im vergangenen Jahr auf 7,6 Prozent. Diese Kennziffer besagt, dass dieser Anteil der Bevölkerung innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre ein Unternehmen gegründet oder sich zum Zeitpunkt der Befragung aktiv mit einem eigenen Gründungsvorhaben beschäftigt hat. In den USA, Kanada oder Chile ist dieser Anteil laut GEM zwei- bis fünfmal so hoch. Der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sprach angesichts der neuen Bestmarke in Deutschland von einem Kulturwandel und forderte: „Diesen Unternehmergeist gilt es gerade auch während der Zeit der wirtschaftlichen Herausforderungen aufgrund des Corona-Virus aufrecht zu erhalten.“ (Quelle: Reuters, Donnerstag, 15:12 Uhr, ps)

+++ Regierung entscheidet sich für Corona-App +++

Das Bundesgesundheitsministerium hat sich nach Reuters-Informationen für einen zentralen Ansatz bei der geplanten Corona-Tracing-App entschieden. „Ich begrüße, dass sich die Bundesregierung nach Prüfung verschiedener Wege für die Innovation der Fraunhofer-Gesellschaft mittels Pepp-PT-Technologie entschieden hat”, sagte der digitalpolitische Sprecher der CDU, Tankred Schipanski, auf Anfrage. „Diese Lösung verlangt zwar eine zentrale Speicherung von anonymisierten Daten, ist aber datenschutzrechtlich sowie sicherheitstechnisch ein gut gangbarer Weg.” Die App, hinter der KI-Experte Chris Boos steht, soll nach Angaben des Gesundheitsministeriums in einigen Wochen einsetzbar sein. Die Entscheidung für Pepp-PT überrascht, denn das Projekt war wegen mangelnden Datenschutzes kritisiert worden. Digitalexperten hatten dafür plädiert, stattdessen das Projekt DP-3T zu fördern. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 12:50 Uhr, ps)

