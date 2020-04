+++ Speditions-Startup Freighthub heißt jetzt Forto +++

Die Berliner Digital-Spedition Freighthub benennt sich vier Jahre nach dem Start um: Das Unternehmen heißt jetzt Forto. Grund für die Umbenennung sei, dass man sich seit der Gründung stark weiterentwickelt habe, heißt es in einer Mitteilung. Anfangs bot das Startup nur Transporte per Seefracht ein, inzwischen auch per Bahn- oder Luftfracht. Nach Angaben der Firma wird das Angebot von 2.000 Unternehmenskunden genutzt, man beschäftigte 300 Angestellte an neun Standorten. Forto wurde von Ferry und Fabian Heilemann, Erik Muttersbach und Michael Wax gegründet und seit dem Start mit rund 50 Millionen Euro finanziert. (Quelle: Unternehmen, Montag, 9:16 Uhr, ps)

+++ Koffer-Startup Horizn Studios entlässt ein Viertel des Teams +++

Das Berliner Startup Horizn Studios entlässt 25 Prozent seiner rund 60 Angestellten und geht in ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Das gab das Unternehmen am Freitagnachmittag bekannt. Grund sei die Corona-Pandemie: Das Startup verkauft Reisegepäck, dies sei derzeit wenig nachgefragt. Zudem fallen derzeit die Einnahmen aus dem stationären Handel weg. Horizon Studios bietet seine Koffer gewöhnlich in eigenen Läden sowie in Kaufhäusern an. „Die Umsätze der Marke sind infolge der Krise temporär um mehr als 50 Prozent eingebrochen”, heißt es in einer Mitteilung. „Leider sind wir bei Horizn Studios besonders stark betroffen und kommen nicht um harte Einschnitte herum.” Man wolle nun „so schnell wie möglich eine neue Finanzierung” aufstellen. Horizn Studios ist unter anderem von Project A, Vorwerk Ventures und dem ehemaligen Puma-CEO mit 25 Millionen Euro finanziert. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 17:45 Uhr, ps)

+++ Millionenrunde für sächsisches Startup Wattron +++

Das Heizungs-Startup Wattron hat in einer Finanzierungsrunde 3,4 Millionen Euro eingesammelt. Dabei investierten unter anderem der österreichische Investor Constantia New Business, die Unternehmerin Susanne Klatten und der Technologie-Gründerfonds Sachsen. Wattron startete 2016 als Ausgründung der TU Dresden. Das Startup entwickelt innovative Heizsysteme. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 15:28 Uhr, ps)

+++ Modehändler About You will vier Millionen Masken verkaufen +++

Im Shop des Hamburger Mode-Onlinehändlers About You gibt es eine neue Kategorie: Mundschutzmasken. Ab kommenden Dienstag sollen hier vorerst 200.000 Stoffmasken erhältlich sein, laut Unternehmen sollen vier Millionen weitere dazukommen. Produziert werden sollen die Masken von insgesamt 20 Modemarken, darunter Odlo und Armed Angels. Außerdem werde es „Designer”-Masken geben, die etwa von Model Lena Gercke oder Unternehmer Fynn Kliemann gestaltet sind. Der Preis pro waschbarem Mundschutz soll bei 1,70 Euro bis 5,35 Euro liegen. Man erteile „Krisen-Wucher eine klare Absage”, lässt sich CEO Tarek Müller zitieren. Einen Teil der Masken wolle er spenden. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 14:08 Uhr, ps)

