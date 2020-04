+++ Delivery Hero verdoppelt fast den Umsatz im ersten Quartal +++

Der Essenslieferdienst hat zum Jahresstart einen Nachfrageboom erlebt. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um 92 Prozent auf 515 Millionen Euro, wie das in Berlin ansässige Unternehmen mitteilte. Nach anfänglich negativen Auswirkungen der Coronakrise hätten sich allein in den letzten drei Märzwochen 50.000 neue Restaurants und 1.500 Lebensmittelgeschäfte der Plattform angeschlossen. Delivery Hero, das sein Deutschlandgeschäft an den Konkurrenten Takeaway.com verkauft hat, hält an seinem Ausblick fest. In 2020 planen die Berliner mit einem Konzernumsatz zwischen 2,4 und 2,6 Milliarden Euro. (Quelle: Reuters, Unternehmen, Dienstag, 08:52 Uhr, lks)

+++ Zehn Millionen für Schweizer Quanten-Startup +++

Während IBM und Google bereits seit Jahren an kommerziellen Quantencomputern forschen, sieht es mit einem ernstzunehmenden Player in Europa (abgesehen von SAP) mau aus. Vielleicht macht sich das Zürcher Startup Terra Quantum bald einen Namen? Zumindest hat sich nun Lakestar als Leadinvestor an einer Zehn-Millionen-Runde beteiligt, wie das Unternehmen mitteilte. Terra Quantum entwickelt nach eigenen Angaben kommerzielle Anwendungen auf Basis von Quantencomputern. Gegründet wurde das Startup von Markus Pflitsch, der auch Quantenphysiker am bekannten Forschungszentrum CERN ist. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:20 Uhr, hue)

+++ Speditions-Startup Freighthub heißt jetzt Forto +++

Die Berliner Digital-Spedition Freighthub benennt sich vier Jahre nach dem Start um: Das Unternehmen heißt jetzt Forto. Grund für die Umbenennung sei, dass man sich seit der Gründung stark weiterentwickelt habe, heißt es in einer Mitteilung. Anfangs bot das Startup nur Transporte per Seefracht ein, inzwischen auch per Bahn- oder Luftfracht. Nach Angaben der Firma wird das Angebot von 2.000 Unternehmenskunden genutzt, man beschäftigte 300 Angestellte an neun Standorten. Forto wurde von Ferry und Fabian Heilemann, Erik Muttersbach und Michael Wax gegründet und seit dem Start mit rund 50 Millionen Euro finanziert. (Quelle: Unternehmen, Montag, 9:16 Uhr, ps)

+++ Koffer-Startup Horizn Studios entlässt ein Viertel des Teams +++

Das Berliner Startup Horizn Studios entlässt 25 Prozent seiner rund 60 Angestellten und geht in ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Das gab das Unternehmen am Freitagnachmittag bekannt. Grund sei die Corona-Pandemie: Das Startup verkauft Reisegepäck, dies sei derzeit wenig nachgefragt. Zudem fallen derzeit die Einnahmen aus dem stationären Handel weg. Horizon Studios bietet seine Koffer gewöhnlich in eigenen Läden sowie in Kaufhäusern an. „Die Umsätze der Marke sind infolge der Krise temporär um mehr als 50 Prozent eingebrochen”, heißt es in einer Mitteilung. „Leider sind wir bei Horizn Studios besonders stark betroffen und kommen nicht um harte Einschnitte herum.” Man wolle nun „so schnell wie möglich eine neue Finanzierung” aufstellen. Horizn Studios ist unter anderem von Project A, Vorwerk Ventures und dem ehemaligen Puma-CEO mit 25 Millionen Euro finanziert. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 17:45 Uhr, ps)

+++ Millionenrunde für sächsisches Startup Wattron +++

Das Heizungs-Startup Wattron hat in einer Finanzierungsrunde 3,4 Millionen Euro eingesammelt. Dabei investierten unter anderem der österreichische Investor Constantia New Business, die Unternehmerin Susanne Klatten und der Technologie-Gründerfonds Sachsen. Wattron startete 2016 als Ausgründung der TU Dresden. Das Startup entwickelt innovative Heizsysteme. (Quelle: Unternehmen, Freitag, 15:28 Uhr, ps)

