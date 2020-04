+++ Blockchain-Startup Gapless holt sich 5,5 Millionen +++

Das Berliner Jungunternehmen Gapless hat in einer Finanzierungsrunde 5,5 Millionen Euro erhalten, schreibt Finance Forward. Das Geld komme von Finlab EOS, dem Versicherungsunternehmer Kersten Jodexnis und seiner Firma La Roca Capital und Porsche. Gapless werde jetzt mit 22,5 Millionen Euro bewertet. Das Unternehmen hat eine Auto-App entwickelt, auf der sich Fahrzeugdaten speichern lassen. (Quelle: Finance Forward, Mittwoch, 9:40 Uhr, sh)

+++ 95 weniger Umsatz: Entlassungen bei Trivago +++

In der letzten Märzwoche verzeichnete Trivago nach eigenen Angaben durch die Corona-Reisebeschränkungen einen Umsatzeinbruch um 95 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Deswegen will die Düsseldorfer Hotelsuchmaschine nun massiv Kosten einsparen. Laut T3n soll „eine nicht unerhebliche Zahl an Mitarbeitern entlassen werden”, wie viele genau, ist nicht bekannt. Schon im März hatte Trivago die Werbeaktivitäten reduziert und Mitarbeiter aus Marketing, Sales und HR in Kurzarbeit geschickt. (Quelle: T3n, Mittwoch, 9:14 Uhr, tib)

+++ Marley Spoon erwirtschaftete im April 22 Millionen Euro +++

Für das Kochboxen-Startup Marley Spoon bedeutet die Covid-19-Pandemie keine finanziellen Einbuße, im Gegenteil: Im April setzten die Berliner bisher 22 Millionen Euro um – und damit mehr als doppelt so viel wie im April 2019. Von Januar bis März erwirtschaftete Marley Spoon 43 Millionen Euro, rund 46 Prozent mehr als im ersten Quartal im Vorjahr. Zu dem Zeitpunkt stiegen die Erträge allerdings noch deutlich mehr an. In den ersten drei Monaten 2019 lag das Wachstum bei 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Schwarze Zahlen hat das Startup noch nicht geschrieben, rechnet aber im zweiten Quartal mit dem Break-even. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 12:41 Uhr, lks)

+++ Delivery Hero verdoppelt fast den Umsatz im ersten Quartal +++

Der Essenslieferdienst hat zum Jahresstart einen Nachfrageboom erlebt. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 92 Prozent auf 515 Millionen Euro, wie das in Berlin ansässige Unternehmen mitteilte. Nach anfänglich negativen Auswirkungen der Coronakrise hätten sich allein in den letzten drei Märzwochen 50.000 neue Restaurants und 1.500 Lebensmittelgeschäfte der Plattform angeschlossen. Delivery Hero, das sein Deutschlandgeschäft an den Konkurrenten Takeaway.com verkauft hat, hält an seinem Ausblick fest. In 2020 planen die Berliner mit einem Konzernumsatz zwischen 2,4 und 2,6 Milliarden Euro. (Quelle: Reuters, Unternehmen, Dienstag, 08:52 Uhr, lks)

+++ Zehn Millionen für Schweizer Quanten-Startup +++

Während IBM und Google bereits seit Jahren an kommerziellen Quantencomputern forschen, sieht es mit einem ernstzunehmenden Player in Europa (abgesehen von SAP) mau aus. Vielleicht macht sich das Zürcher Startup Terra Quantum bald einen Namen? Zumindest hat sich nun Lakestar als Leadinvestor an einer Zehn-Millionen-Runde beteiligt, wie das Unternehmen mitteilte. Terra Quantum entwickelt nach eigenen Angaben kommerzielle Anwendungen auf Basis von Quantencomputern. Gegründet wurde das Startup von Markus Pflitsch, der auch Quantenphysiker am bekannten Forschungszentrum CERN ist. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:20 Uhr, hue)

