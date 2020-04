+++ HTGF investiert in KI-Startup +++

Der High-Tech Gründerfonds hat sich gemeinsam mit Bayern Kapital an Erium aus München beteiligt. Gemeinsam haben sie eine siebenstellige Summe investiert. Das Startup modelliert und optimiert industrielle Fertigungs- und Montageprozesse. Die Künstliche Intelligenz des Unternehmens soll dafür nur geringe Datenmengen benötigen. Das komme bisher unter anderem in einer Fertigungsstraße von BMW zum Einsatz, so die Firma. Mit dem Geld der Finanzierungsrunde sollen neue Mitarbeiter eingestellt und die Produkte weiterentwickelt werden. (Quelle: HTGF, Donnerstag, 11:07 Uhr, gr)

+++ Mindpax schließt Seed-Runde ab +++

Das Health-Startup Mindpax hat in einer Finanzierungsrunde insgesamt 1,3 Millionen Euro eingesammelt. Das Geld stammt von den Investoren Nation 1, Reedwood Capital sowie den Business Angels Ivan Hruska und Vlastimil Palata. Die neuen Mittel sollen für den Ausbau des Teams und die Expansion in Europa genutzt werden. Das Münchner Unternehmen entwickelt ein Armband, das Frühwarnsignale bei psychischen Störungen erkennen soll. (Quelle: Munich Startups, Donnerstag, 11:00 Uhr, gr)

+++ Online-Shop Motatos startet in Deutschland +++

Der schwedische Online-Supermarkt Motatos ist hierzulande gestartet. Das Konzept: Das Startup bietet Lebensmittel aus Überproduktionen günstig an. Zum Deutschlandstart hat Motatos ein Büro in Berlin eröffnet. Das Warenlager befindet sich in Großbeeren. Das 2014 von Karl Andersson, Erik Södergren und Ulf Skagerström gegründete Unternehmen hat über 35 Millionen Euro von externen Investoren erhalten. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:38 Uhr, sh)

+++ Blockchain-Startup Gapless holt sich 5,5 Millionen +++

Das Berliner Jungunternehmen Gapless hat in einer Finanzierungsrunde 5,5 Millionen Euro erhalten, schreibt Finance Forward. Das Geld komme von Finlab EOS, dem Versicherungsunternehmer Kersten Jodexnis und seiner Firma La Roca Capital und Porsche. Gapless werde jetzt mit 22,5 Millionen Euro bewertet. Das Unternehmen hat eine Auto-App entwickelt, auf der sich Fahrzeugdaten speichern lassen. (Quelle: Finance Forward, Mittwoch, 9:40 Uhr, sh)

+++ 95 weniger Umsatz: Entlassungen bei Trivago +++

In der letzten Märzwoche verzeichnete Trivago nach eigenen Angaben durch die Corona-Reisebeschränkungen einen Umsatzeinbruch um 95 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Deswegen will die Düsseldorfer Hotelsuchmaschine nun massiv Kosten einsparen. Laut T3n soll „eine nicht unerhebliche Zahl an Mitarbeitern entlassen werden”, wie viele genau, ist nicht bekannt. Schon im März hatte Trivago die Werbeaktivitäten reduziert und Mitarbeiter aus Marketing, Sales und HR in Kurzarbeit geschickt. (Quelle: T3n, Mittwoch, 9:14 Uhr, tib)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash (Titel), Getty Images / Liyao Xie (Social Media)