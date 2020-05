+++ 74 Prozent aller Digitalfirmen erwarten Umsatzeinbußen +++

Die Corona-Krise macht sich in den Kassen vieler Digitalfirmen bemerkbar. Laut einer Bitkom-Umfrage gehen drei von vier ITK-Unternehmen (74 Prozent) davon aus, im Laufe des Jahres weniger Umsätze erzielt zu haben als ursprünglich geplant. Ganz so dramatisch fällt das Minus im Vergleich zur Gesamtwirtschaft (84 Prozent) jedoch nicht aus, denn: Immerhin 8 Prozent der Digitalfirmen rechnen mit positiven Auswirkungen, zudem geht mehr als die Hälfte der von Corona betroffenen Unternehmen davon aus, die verlorenen Umsätze in der zweiten Jahreshälfte wieder aufholen zu können. „Die Digitalbranche geht davon aus, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis nach der Sommerpause anhalten werden. Trotzdem ist die Mehrheit zuversichtlich, dass es dann schnell wieder aufwärts geht”, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. (Quelle: Bitkom, Montag, 11:30 Uhr, hue)

+++ 2,5 Millionen Euro für GraphCMS +++

Das hessische Startup GraphCMS hat 2,5 Millionen Euro eingesammelt. Angeführt wird die Runde vom niederländischen VC Peak Capital. Zudem investierten der Altgesellschafter Paua Ventures sowie die Business Angels Evan Weaver, Mirko Novakovic und Emma Tracey. Michael Lukaszczyk und Daniel Winter gründeten GraphCMS im Jahr 2017. Ihr Startup bietet ein Content-Management-System an, mit dem Unternehmen Inhalte auf Webseiten, Apps und anderen Kanälen ausspielen können. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:23 Uhr, ps)

+++ Keksteig-Startup übernimmt Müsliriegel-Marke +++

Das Berliner Startup Oh my Dough hat den Snackhersteller Tsampa übernommen. Tsampas Mehrheitseigentümer Peppermint, ein Berliner Textilfabrikant, beteiligt sich im Zuge der Übernahme mit 40 Prozent am Keksteig-Startup Oh my Dough. Fortan sollen beide Marken unter dem Firmennamen ETHCL Food Labs weitergeführt werden. Der Kaufpreis ist nicht bekannt, ein Eintrag im Insolvenzregister liegt nicht vor. (Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 14:42 Uhr, lks)

+++ HTGF investiert in KI-Startup +++

Der High-Tech Gründerfonds hat sich gemeinsam mit Bayern Kapital an Erium aus München beteiligt. Gemeinsam haben sie eine siebenstellige Summe investiert. Das Startup modelliert und optimiert industrielle Fertigungs- und Montageprozesse. Die Künstliche Intelligenz des Unternehmens soll dafür nur geringe Datenmengen benötigen. Das komme bisher unter anderem in einer Fertigungsstraße von BMW zum Einsatz, so die Firma. Mit dem Geld der Finanzierungsrunde sollen neue Mitarbeiter eingestellt und die Produkte weiterentwickelt werden. (Quelle: HTGF, Donnerstag, 11:07 Uhr, gr)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash (Titel), Getty Images / Liyao Xie (Social Media)