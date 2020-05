+++ Remind.me übernimmt Stromvertrags-Startup Energyhopper +++

Das Berliner Startup Remind.me hat die hessische Firma Energyhoppper übernommen. Welche Summe dabei floss, kommunizierten die Unternehmen nicht. Das 2016 gegründete Energyhopper hilft seinen Nutzern, in einen günstigeren Stromvertrag zu wechseln. Auch Remind.me aus Berlin bietet einen automatischen Vertragswechselservice an. Das Startup aus der Hauptstadt habe die Kunden von Energyhopper übernommen, heißt es in einer Mitteilung. Die Gründer Lukas Reinhardt, Julius Muth, Marco Haug und Sven Haas sollen an Bord bleiben. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 09:29 Uhr, ps)

+++ Wikipedia-Mutter launcht Startup-Accelerator +++

Wikimedia Deutschland, Betreiber der deutschsprachigen Wikipedia-Community, startet unter dem Namen „Unlock” ein Startup-Förderprogramm. Bewerben können sich Teams zwischen zwei und fünf Personen, die ihren Sitz in Deutschland sowie eine konkrete Idee im Bereich Wissen haben. Neben einem dreimonatigen Coaching erhalten die Teilnehmer finanzielle Unterstützung von bis zu 1.000 Euro pro Monat. (Quelle: Unternehmen, Montag, 14:30 Uhr, hue)

+++ 74 Prozent aller Digitalfirmen erwarten Umsatzeinbußen +++

Die Corona-Krise macht sich in den Kassen vieler Digitalfirmen bemerkbar. Laut einer Bitkom-Umfrage gehen drei von vier ITK-Unternehmen (74 Prozent) davon aus, im Laufe des Jahres weniger Umsätze erzielt zu haben als ursprünglich geplant. Ganz so dramatisch fällt das Minus im Vergleich zur Gesamtwirtschaft (84 Prozent) jedoch nicht aus, denn: Immerhin 8 Prozent der Digitalfirmen rechnen mit positiven Auswirkungen, zudem geht mehr als die Hälfte der von Corona betroffenen Unternehmen davon aus, die verlorenen Umsätze in der zweiten Jahreshälfte wieder aufholen zu können. „Die Digitalbranche geht davon aus, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis nach der Sommerpause anhalten werden. Trotzdem ist die Mehrheit zuversichtlich, dass es dann schnell wieder aufwärts geht”, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. (Quelle: Bitkom, Montag, 11:30 Uhr, hue)

+++ 2,5 Millionen Euro für GraphCMS +++

Das hessische Startup GraphCMS hat 2,5 Millionen Euro eingesammelt. Angeführt wird die Runde vom niederländischen VC Peak Capital. Zudem investierten der Altgesellschafter Paua Ventures sowie die Business Angels Evan Weaver, Mirko Novakovic und Emma Tracey. Michael Lukaszczyk und Daniel Winter gründeten GraphCMS im Jahr 2017. Ihr Startup bietet ein Content-Management-System an, mit dem Unternehmen Inhalte auf Webseiten, Apps und anderen Kanälen ausspielen können. (Quelle: Unternehmen, Montag, 11:23 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash (Titel), Getty Images / Liyao Xie (Social Media)