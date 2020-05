+++ Neuer 65-Millionen-Fonds für Deep-Tech-Startups +++

Die Münchner Investoren Thomas Oehl, Herbert Mangesius und Benedikt von Schoeler von Vito Ventures haben einen neuen Fonds für B2B-Deep-Tech-Startups aufgelegt. Hinter dem „VSquared Ventures Fund“ stehen als Geldgeber unter anderem der Hamburger Unternehmer und Projektentwickler Albert Büll, Sonnen-Gründer Christoph Ostermann und Metaio-Gründer Thomas Alt. Der Topf soll bis zu 65 Millionen Euro umfassen, die über fünf Jahre in Unternehmen aus Bereichen wie New Space, Quantencomputing, KI oder Materialforschung investiert werden. (Quelle: Bits&Pretzels, Donnerstag, 10:25 Uhr, tib)

+++ Startups bei Entwicklung der Corona-App involviert +++

Deutsche Startups werden bei der Entwicklung der sogenannten Corona-App zur Eindämmung der Pandemie doch eine Rolle spielen. Die Startup-Initiative Gesundzusammen werde das Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Telekom und SAP unterstützen, teilten die Beteiligten am Mittwoch mit. Dabei gehe es vor allem um die Bereiche Nutzerverhalten und -validierung. Hinter Gesundzusammen stecken unter anderen die Startups Finleap und Wefox. SAP und Deutsche Telekom arbeiten erst seit gut einer Woche an einer Software-Anwendung zur Nachverfolgung der Kontakte von Covid-19-Infizierten auf freiwilliger Basis. Zuvor hatte die Bundesregierung eine Kehrtwende vollzogen und sich von einem zentralen Speicheransatz verabschiedet, der von Google und Apple abgelehnt wird. Nun sollen die Daten dezentral auf den Smartphones gespeichert werden. Ursprünglich sollte die App bereits Mitte April verfügbar sein. Nun soll es wohl noch Wochen dauern. (Quelle: Reuters, Mittwoch, 15:40 Uhr, heu)

+++ Millionen für Thüringer Algorithmen-Startup Spleenlab +++

Spleenlab aus Saalburg-Ebersdorf in Thüringen hat eine Finanzierung in siebenstelliger Höhe erhalten. Das Geld kommt von Baystartup, Apex Ventures, dem Beteiligungsmanagement Thüringen und dem Business Angel Carlo Velten. Das Startup entwickelt Algorithmen, die es Drohnen oder Flugtaxis ermöglichen sollen, mithilfe von Sensoren wie Kameras, Laser und Radar autonom zu fliegen. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:43 Uhr, tib)

+++ E-Tretroller von Wind starten in Mainz und Wiesbaden +++

Das Scooter-Sharing-Startup Wind Mobility erweitert sein Angebot auf zwei weitere Städte: Nach Frankfurt am Main sind die Elektrotretroller des Unternehmens ab sofort auch in Mainz und Wiesbaden verfügbar. Mit dieser Fahrzeugklasse ist die in Berlin ansässige Firma erst im März gestartet, seit 2017 verlieh sie unter der Marke Byke zunächst Fahrräder. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:29 Uhr, tib)

+++ 38 Prozent der europäischen Tech-Firmen stoppen Recruiting +++

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf Jobs in der Tech-Branche aus? Die Plattform Talent.io hat dazu 823 europäische Tech-Unternehmen befragt. Das Ergebnis: 38 Prozent gaben an, beinahe alle geplanten Tech-Neueinstellungen ausgesetzt zu haben. 27 Prozent würden die Stellen jedoch wie vorgesehen besetzen. Gleichzeitig ging das Volumen der Stellenausschreibungen auf Linkedin, Glassdoor und Indeed laut Studie im März deutlich zurück. In Berlin und München waren es demnach 55 Prozent, in Hamburg sogar 68 Prozent weniger Ausschreibungen.

(Quelle: Talent.io / Tech.eu. Dienstag, 15:32 Uhr, mir)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash