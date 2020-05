+++ Bau-Startup Construyo bekommt zwei Millionen +++

Das Berliner Jungunternehmen Construyo hat sich in seiner Seed-Runde zwei Millionen Euro geholt. Investor ist der Londoner Kapitalgeber Talis Capital. Construyo entwickelt eine Plattform, um die Bauplanung für Architekten, Bauingenieure und Statiker von der Ausarbeitung bis zur Baugenehmigung zu regeln. Gegründet wurde Construyo 2018 von Leonhard Jeub und Fabian Müller. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:10 Uhr, sh)

+++ Home24 verringert Millionenverluste +++

Der Konzernumsatz des Online-Möbelhändlers betrug im ersten Quartal 2020 103 Millionen Euro. Damit stieg der Ertrag im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent, obwohl die Rocket-Beteiligung nach eigenen Angaben ihre Marketingausgaben um zehn Prozent reduziert hat. Die Covid-19-Pandemie habe zu Auswirkungen auf die Beschaffungsprozesse und Lieferketten geführt, so die Möbelfirma. Eigentlich wollte Home24 schon Ende 2019 schwarze Zahlen schreiben. Das gelang bisher noch nicht: Das Ebitda lag in den ersten drei Monaten 2020 bei minus 4,2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum betrug der Verlust noch minus 16 Millionen Euro. Im zweiten Quartal 2020 will das Unternehmen auf Konzernebene die Gewinnschwelle zu erreichen. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:25 Uhr, heu)

+++ Westwing steigert Umsatz und senkt Verluste +++

Der Online-Möbelhändler Westwing machte im ersten Quartal 2020 einen Umsatz in Höhe von rund 68 Millionen Euro. Das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Profitabel ist das Unternehmen damit nicht: Das Ebitda (Gewinn vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen) lag bei minus 1,2 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2019 waren es noch knapp minus vier Millionen Euro. Ein Grund für die besseren Zahlen ist die Corona-Krise, in der viele Menschen mehr online kauften als sonst. Von Anfang Januar bis Ende März stieg die Zahl der Bestellungen bei Westwing um 14,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 986.000 aktive Kunden. Man erwarte aber nicht, dass die Nachfrage das ganze Jahr über so hoch bleibt, heißt es im Quartalsbericht. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 10:12 Uhr, ps)

+++ 27 Millionen für Zenjob +++

Der digitale Arbeitsvermittler Zenjob aus Berlin hat eine Finanzierungsrunde über 27 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde sie vom Schweizer Fonds Forestay Capital, außerdem beteiligten sich Altinvestoren wie Redalpine und Acton Capital. Während das Geschäft zu Beginn der Corona-Pandemie stark eingebrochen sei, profitiere das Startup, das Jobs an Studierende vermittelt, mittlerweile vom Personalbedarf in der Krise, schreibt das Handelsblatt. (Quelle: Handelsblatt, Dienstag, 10:14 Uhr, tib)

+++ Teamviewer hebt nach starkem Quartal Jahresprognose an +++

Der Softwareanbieter profitiert vom Trend zum Homeoffice in der Corona-Krise und ist deswegen zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Es werde nun mit abgerechneten Umsätzen von etwa 450 Millionen Euro gerechnet, teilte das schwäbische Unternehmen mit. Bisher waren 430 bis 440 Millionen Euro erwartet worden. Im ersten Quartal stiegen die abgerechneten Umsätze um 75 Prozent auf bisher nie erreichte knapp 120 Millionen Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) kletterte um 96 Prozent auf fast 74 Millionen Euro. Die Aktien des Softwareanbieters legten im Frankfurter Frühhandel 3,7 Prozent zu. Laut eines Handelsblatt-Berichts sind die Teamviewer-Vorstände die bestbezahlten Manager des Dax und MDax. CEO Oliver Steil bekam 2019 41,3 Millionen Euro, Finanzchef Stefan Gaiser 20,8 Millionen Euro. Im Herbst 2020 und 2021 sollen beide weitere Teamviewer-Aktien erhalten, die nach derzeitigem Stand einen Wert von 76 Millionen Euro (Steil) und 38 Millionen Euro (Gaiser) hätten. (Quelle: Reuters/Handelsblatt, Dienstag, 09:03 Uhr, ps)

+++ Rocket Internet schreibt wegen Corona Millionenverluste +++

Der Berliner Startup-Investor Rocket Internet erwartet wegen der Corona-Krise im ersten Quartal rote Zahlen. Insbesondere wegen der aufgrund der Pandemie gesunkenen Bewertung von Unternehmensbeteiligung werde ein Verlust von etwa 162 Millionen Euro anfallen, teilte Rocket mit. Die kompletten Zahlen will der Konzern am 28. Mai veröffentlichen. Rocket Internet ist an zahlreichen Startups beteiligt, darunter der Online-Möbelhändler Home24. (Quelle: Reuters, Dienstag, 08:55 Uhr, ps)

+++ 1,5 Millionen Euro für Berliner E-Bike-Startup +++

Das Startup Urban Drivestyle hat 1,5 Millionen Euro eingesammelt. Das Kapital kommt von Udo Schlömer, Gründer des Berliner Coworking-Spaces Factory. Mit dem Investment will das Team um die Gründer Julia Emmert und Ossian Vogel sowie CEO Andreas Kranki neue E-Fahrzeuge entwickeln. In Planung sei etwa ein E-Moped, heißt es in einer Mitteilung. Bisher bietet das Startup verschiedene Elektrofahrräder und -roller an. Zudem arbeite man daran, die Produktion nach Deutschland (Brandenburg) zu verlagern. Derzeit bezieht Urban Drivestyle viele der benötigten Fahrzeugteile aus Taiwan. (Quelle: Unternehmen, Montag, 15:00 Uhr, ps)