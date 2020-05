+++ Storybox holt sich Millionenbetrag +++

Der High-Tech Gründerfonds (HTGF), CK Venture Capital und die BayBG investieren einen einstelligen Millionenbetrag in das Münchner Startup Storybox. Das Unternehmen entwickelt eine Software, mit der Firmenmitarbeiter Videoinhalte wie Anleitungen und Workshop-Zusammenfassungen erstellen, teilen und durchsuchbar machen können. Mit dem Kapital will Storybox unter anderem neue Mitarbeiter gewinnen und sein Produkt um KI-Funktionen erweitern. Das Startup wurde 2017 von Ben Rodrian und Rusmin Causevic gegründete. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:30 Uhr, sh)

+++ 12,5 Millionen für E-Bike-Startup Vanmoof +++

Vanmoof sammelt frisches Geld ein: 12,5 Millionen Euro stecken Balderton Capital und Sinbon Electronics in das gehypte E-Bike-Startup aus den Niederlanden. Die Mittel sollen für die weitere Expansion aufgewendet werden. Vanmoof produziert Elektrofahrräder in minimalistischem Look, die hohe Reichweiten haben sollen. Erst vor wenigen Wochen hatte Vanmoof seine neue Modellreihe vorgestellt und deutlich im Preis gesenkt. Als Grund nannte das Startup die Fertigstellung einer eigenen Fabrik in Taiwan. Medienberichten zufolge liegt der prognostizierte Jahresumsatz bei 100 Millionen Euro. (Quelle: Tech.eu, Mittwoch, 11:15, hue)

+++ Neuer 200-Millionen-Fonds für Industrie-Startups +++

Der Berliner Corporate-VC Redstone und die japanische Softbank-Tochter SBI Group legen einen neuen Fonds für Startups aus dem Bereich Industrieproduktion auf. Der Topf soll bis zu 200 Millionen Euro umfassen, die Einzelinvestments bis zu zehn Millionen. Der Future Industry Ventures Fonds (FIV) richtet sich laut einer Mitteilung an Unternehmen „in den späteren Wachstumsphasen”. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:00 Uhr, tib)

+++ Spielworks bekommt eine siebenstellige Summe +++

Das Berliner Startup Spielworks hat sich in einer Finanzierungsrunde einen siebenstelligen Betrag von Investoren gesichert. Hauptkapitalgeber ist der Finlab EOS VC Fund. Auch die bestehende Investorin Volksbank Mittweida hat sich an der Runde beteiligt. Spielworks betreibt sowohl die Gaming-Plattform Wombat als auch das Blockchain-basierte Kampfspiel Chain Clash. Das Unternehmen wurde 2018 von Swen Hallasch und Adrian Krion gegründet. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:30 Uhr, sh)

++ 10 Millionen für Kunst-Startup Singulart +++

Corona-Krise sei Dank: Das deutsch-französische Startup Singulart konnte sich eine Series-A-Finanzierung in Höhe von zehn Millionen Euro sichern. Das Geld stammt von Ventech, einem europäischen VC mit Standorten in Paris und München. Singulart wurde 2017 gegründet und versteht sich als Online-Galerie, die zeitgenössische Kunst digital zugänglich macht. Nach Angaben des Startups legte der Umsatz im März und April um 86 Prozent zu. (Quelle: Unternehmen, Starting Up, Mittwoch, 10:00 Uhr, hue)

