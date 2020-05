+++ Beets & Roots bekommt siebenstelliges Investment +++

Die Berliner Restaurantkette Beets & Roots hat eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die Berliner Beteiligungsgesellschaft Comvest Holding AG hat erneut um einen siebenstelligen Euro-Betrag erhöht, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Mit dem neuen Kapital werde man neben der Erschließung neuer Märkte auch die Entwicklung der digitalen Bestell-Services im B2C und B2B Bereich weiter vorantreiben, so Gründer Max Kochen. Zuletzt hatte das Startup 2019 auch von L’Osteria-Vorstand Mirko Silz und dem ehemaligen Vapiano-Chef Silvio Beiler Geld eingesammelt.(Quelle: Unternehmen, Donnerstag, 9:28 Uhr, mw)

+++ Scout24 spürt Corona-Krise in den Zahlen +++

Der Anzeigenportal-Betreiber Scout24 bekommt seit Mitte März die Folgen der Corona-Krise zu spüren. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wirkten sich auch auf den Neubau, den Verkauf und die Vermietung von Immobilien aus, teilt das Unternehmen mit. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im fortgeführten Geschäft mit Immobilienanzeigen (Immoscout24) noch um 5,6 Prozent auf 89,1 Millionen Euro, der operative Gewinn (Ebitda) wuchs um 14,4 Prozent auf 55,1 Millionen Euro. Bei der Ende März für 2,8 Milliarden Euro verkauften Tochter Autoscout24 gingen die Umsätze um fast zwölf Prozent zurück. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 9:16 Uhr, tib) Anzeige

+++ Storybox holt sich Millionenbetrag +++

Der High-Tech Gründerfonds (HTGF), CK Venture Capital und die BayBG investieren einen einstelligen Millionenbetrag in das Münchner Startup Storybox. Das Unternehmen entwickelt eine Software, mit der Firmenmitarbeiter Videoinhalte wie Anleitungen und Workshop-Zusammenfassungen erstellen, teilen und durchsuchbar machen können. Mit dem Kapital will Storybox unter anderem neue Mitarbeiter gewinnen und sein Produkt um KI-Funktionen erweitern. Das Startup wurde 2017 von Ben Rodrian und Rusmin Causevic gegründete. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:30 Uhr, sh)

+++ 12,5 Millionen für E-Bike-Startup Vanmoof +++

Vanmoof sammelt frisches Geld ein: 12,5 Millionen Euro stecken Balderton Capital und Sinbon Electronics in das gehypte E-Bike-Startup aus den Niederlanden. Die Mittel sollen für die weitere Expansion aufgewendet werden. Vanmoof produziert Elektrofahrräder in minimalistischem Look, die hohe Reichweiten haben sollen. Erst vor wenigen Wochen hatte Vanmoof seine neue Modellreihe vorgestellt und deutlich im Preis gesenkt. Als Grund nannte das Startup die Fertigstellung einer eigenen Fabrik in Taiwan. Medienberichten zufolge liegt der prognostizierte Jahresumsatz bei 100 Millionen Euro. (Quelle: Tech.eu, Mittwoch, 11:15, hue)

+++ Neuer 200-Millionen-Fonds für Industrie-Startups +++

Der Berliner Corporate-VC Redstone und die japanische Softbank-Tochter SBI Group legen einen neuen Fonds für Startups aus dem Bereich Industrieproduktion auf. Der Topf soll bis zu 200 Millionen Euro umfassen, die Einzelinvestments bis zu zehn Millionen. Der Future Industry Ventures Fonds (FIV) richtet sich laut einer Mitteilung an Unternehmen „in den späteren Wachstumsphasen”. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 11:00 Uhr, tib)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash