+++ Wieder Geld für Tampon-Startup The Female Company +++

Das Berliner Unternehmen hat eine Finanzierungsrunde mit dem Münchner VC Acton Capital, der IBB Beteiligungsgesellschaft und dem Altgesellschafter Burda Principal Investments abgeschlossen. Die genaue Summe nennt das Startup auf Nachfrage nicht, sie sei aber siebenstellig. The Female Company stellt seit zwei Jahren Tampons und andere Bio-Periodenprodukte her und war maßgeblich an der sogenannten Tamponsteuer, der Umsatzsteuersenkung auf Hygieneartikel beteiligt. The Female Company wächst aktuell nach eigenen Angaben monatlich um 160 Prozent. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 09:30 Uhr, lks)

+++ Millionensumme für Pflege-Startup Mitunsleben +++

Das Berliner Startup Mitunsleben hat eine siebenstellige Summe eingesammelt. Das Kapital kommt unter anderem von der Bank für Sozialwirtschaft und dem Münchner Caritasverband. Mitunsleben wurde 2018 gegründet und entwickelt digitale Produkte für die Pflege- und Sozialwirtschaft. Das erste Projekt der Firma ist die Plattform Mitpflegeleben.de. Über sie können Nutzer Pflegeangebote finden. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 09:16 Uhr, ps)

+++ Neues Kapital für Berliner Fotodienst Eyeem +++

Die Berliner Fotoplattform EyeEM hat eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wie der Analysedienst Startupdetector entdeckte, haben sich die Bestandsinvestoren Bridford Music und Cipio Partners erneut beteiligt. Über die Höhe der Finanzierung ist nichts bekannt. „Wir werden das Geld nutzen, um insbesondere unser B2B-Geschäft weiter auszubauen und in unseren Kernmärkten in Europa und Nordamerika weiter zu wachsen”, teilte Eyeem-Gründer Florian Meissner gegenüber Gründerszene mit. Eyeem wurde 2011 gegründet und betreibt eine Online-Plattform, auf der professionelle Fotografen ihre Werke zeigen und verkaufen können. Die letzte größere Finanzierung mit öffentlich bekannter Summe liegt bereits fünf Jahre zurück: Damals investierte unter anderem der Investmentfond des Paypal-Gründers Peter Thiel, Valar Ventures, 18 Millionen US-Dollar in das Startup. (Quelle: Startupdetector, Montag, 09:00 Uhr, hue)

+++ Freigeist investiert in Satelliten-Startup +++

Freigeist Capital, die Risikokapitalfirma des TV-Investors Frank Thelen, hat eine neue Beteiligung bekanntgegeben. Demnach wurde ein nicht näher bezifferter Millionenbetrag in das bulgarische Satelliten-Startup Endurosat investiert, laut Wirtschaftswoche soll es das bisher größte Einzelinvestment von Freigeist sein. Endurosat entwickelt und vertreibt Kleinsatelliten, von denen sich derzeit schon 150 im niedrigen Erdorbit befinden sollen. Die sogenannten Cubesats können nach Kundenwunsch konfiguriert werden und sind in unterschiedlichen Größen verfügbar. (Quelle: t3n/Wirtschaftswoche, Freitag, 9:30 Uhr, hue)

