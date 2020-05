+++ Schweizer KI-Startup bekommt 4,4 Millionen Euro +++

PXL Vision hat sich in einer Seed-Finanzierungsrunde umgerechnet etwa 4,4 Millionen Euro gesichert. Die Finanzierungsrunde wurde von SIX Fintech Ventures angeführt. Weitere Investoren sind die Zürcher Kantonalbank, der High-Tech Gründerfonds, die Arab Bank und die Business Angels Beat Schillig und David Studer. Mit dem Geld will PXL Vision international wachsen und seine Technologie ausbauen. Das Spin-Off der ETH Zürich hat eine KI-Software zur Nutzeridentifizierung- und Verifizierung am Smartphone entwickelt. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 09:30 Uhr, sh)

+++ Atomico gibt Millionen für Ingolstädter Startup Arculus +++

Die Smart-Factory-Firma Arculus erhält in einer Series A-Finanzierungsrunde 16 Millionen Euro. Das Ingolstädter Startup entwickelt eine modulare Produktionsplattform, mit der Herstellungsabläufe vereinfacht und effizienter gestaltet werden sollen. Angeführt wird die Finanzierungsrunde von Atomico, auch der Visionaries Club und Bestandsinvestor La Famiglia beteiligen sich. Ebenfalls an Bord sind prominente Business Angels wie Hakan Koc (Auto 1), Johannes Reck (GetYourGuide), Valentin Stalf (N26) und die Flixbus-Gründer. Das Kapital soll laut dem Unternehmen in die Produktentwicklung, den Vertrieb und die internationale Expansion fließen. Atomico-Partner Siraj Khaliq wird im Zuge der Finanzierungsrunde Mitglied im Aufsichtsrat des Unternehmens. Kunden des 2016 gegründeten Startups sind Firmen wie Audi, Viessmann oder Siemens. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 12:15 Uhr, heu)

+++ N26 sucht CFO – Anzeichen für Börsengang? +++

Die Neobank N26 sucht nach einem Finanzchef, berichtet das Branchenmagazin Finanz-Szene.de. Gespräche mit „verschiedenen erfahrenen Kandidaten” seien „aktuell weit fortgeschritten”, so N26 gegenüber dem Portal. Bisher agiert Gründer Maximilian Tayenthal als CFO, außerdem ist er gemeinsam mit Valentin Stalf Co-Geschäftsführer des Fintechs. Der neue Finanzchef werde beiden Gründern unterstellt sein, heißt es von N26. Branchenexperten sehen das Einstellen eines professionellen Finanzchefs als Zeichen für einen anstehenden Börsengang. Bis zum IPO könnten allerdings noch ein bis zwei Jahre vergehen. (Quelle: Finanz-Szene.de, Dienstag, 10:31 Uhr, ps)

+++ Wieder Geld für Tampon-Startup The Female Company +++

Das Stuttgarter Unternehmen hat eine Finanzierungsrunde mit dem Münchner VC Acton Capital, der IBB Beteiligungsgesellschaft und dem Altgesellschafter Burda Principal Investments abgeschlossen. Die genaue Summe nennt das Startup auf Nachfrage nicht, sie sei aber siebenstellig. The Female Company stellt seit zwei Jahren Tampons und andere Bio-Periodenprodukte her und war maßgeblich an der sogenannten Tamponsteuer, der Umsatzsteuersenkung auf Hygieneartikel beteiligt. The Female Company wächst aktuell nach eigenen Angaben monatlich um 160 Prozent. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 09:30 Uhr, lks)

+++ Millionensumme für Pflege-Startup Mitunsleben +++

Das Berliner Startup Mitunsleben hat eine siebenstellige Summe eingesammelt. Das Kapital kommt unter anderem von der Bank für Sozialwirtschaft und dem Münchner Caritasverband. Mitunsleben wurde 2018 gegründet und entwickelt digitale Produkte für die Pflege- und Sozialwirtschaft. Das erste Projekt der Firma ist die Plattform Mitpflegeleben.de. Über sie können Nutzer Pflegeangebote finden. (Quelle: Unternehmen, Dienstag, 09:16 Uhr, ps)

