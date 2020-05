+++ Flixbus legt wieder los +++

Ab dem 28. Mai will das Münchner Bus-Unternehmen wieder einige Verbindungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern aufnehmen. 26 Reisebusse sollen in den kommenden Wochen rund 50 Stopps in der Bundesrepublik anfahren – von einst 500 Haltestellen. Am 17. März stellten die Münchner ihre Flotte deutschlandweit ein. Wenn es in Europa gut laufe, wolle Flixbus auch seinen Betrieb in den USA wieder aufnehmen. Das Unternehmen will jeden Sitzplatz in den angebotenen Busfahren belegen, die Ticketkontrolle erfolgt kontaktlos und Kunden müssen einen Mundschutz tragen. Die Busse sollen zudem nach jeder Fahrt desinfiziert werden. (Quelle: Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Montag, 11:17 Uhr, lks)

+++ Bitkom will mehr Startup-Hilfen +++

Der IT-Branchenverband Bitkom und der Bankenverband BdB fordern weitere Hilfen für Startups zur Bewältigung der Coronakrise. Die bisherige Unterstützung der Bundesregierung erreiche viele der jungen Unternehmen nicht schnell genug, kritisiert Andreas Krautscheid, BdB-Hauptgeschäftsführer. Gezielte Anpassungen des ERP-Gründerkredit-Programms und des KfW-Unternehmenskredits könnten die Liquidität der Unternehmen über die Geschäftsbanken bis zur nächsten Finanzierungsrunde sichern. Solche Hilfen seien nötig, „um Startups pragmatisch und schnell zu unterstützen, bevor es zu spät ist“, mahnt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. „Damit sichern wir Zehntausende hoch qualifizierte Arbeitsplätze ebenso wie unsere technologische Wettbewerbsfähigkeit nach Ende der Krise.“ (Quelle: Reuters, Montag, 10:59 Uhr, gr)

+++ Alexander Samwer verlässt Zalando-Aufsichtsrat +++

Alexander Samwer, Mitgründer von Rocket Internet, scheidet aus dem Aufsichtsrat von Zalando aus. Er war seit 2013 als Aktionärsvertreter Mitglied des Gremiums. Samwer habe für seinen Austritt „persönliche Gründe”, so eine Sprecherin gegenüber Textilwirtschaft.de. Er wolle sich nun stärker auf seine eigenen unternehmerischen Tätigkeiten konzentrieren. Samwer investiert etwa über die von ihm gegründete Arvantis Group in Immobilien und die Energiewirtschaft. Nachfolgerin im Zalando-Aufsichtsrat wird nach derzeitigen Planungen Jennifer Hyman, die Mitgründerin und CEO des New Yorker Unternehmens Rent the Runway. Die Firma bietet Mode zum Mieten an. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:57 Uhr, ps)

+++ Axel Springer bietet offenbar für Ebay Kleinanzeigen +++

Gleich mehrere Interessenten verhandeln derzeit offenbar den letzten Preis für Ebay Kleinanzeigen: Neben dem südafrikanischen Medienkonzern Naspers soll auch der Axel-Springer-Verlag mit der Investorengruppe KKR ein Angebot für die zum Verkauf stehende Handelsplattform abgegeben haben. Zur Höhe der Angebote äußerten sich die Parteien auf Anfrage von Bloomberg nicht. Ebay selbst rechnet jedoch mit möglichen Einnahmen zwischen acht und zehn Milliarden Euro. Disclaimer: Axel Springer ist Gesellschafter der Vertical Media GmbH, dem Medienhaus von Gründerszene. Weitere Informationen zur Vertical Media GmbH gibt es hier. (Quelle: Handelsblatt, Montag, 09:10 Uhr, hue)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash