+++ Schweizer Firma Scandit sammelt 73 Millionen ein +++

Das Zürcher Unternehmen Scandit hat in einer Series-C-Runde umgerechnet 73 Millionen Euro (80 Millionen US-Dollar) bekommen. Die Runde wurde vom Silicon-Valley-Investor G2VP angeführt, daneben investierten unter anderem Atomico, Salesforce und Swisscom Ventures. Seit der Gründung im Jahr 2009 hat Scandit damit 113 Millionen Euro (123 Millionen Dollar) eingesammelt. Die Firma bietet Software für die Bereiche Barcode-Scanning und Texterkennung an. (Quelle: tech.eu, Dienstag, 11:55 Uhr, ps)

+++ Caterwings-Mutter zieht sich aus Deutschland zurück +++

Die B2B Food Group, Dachfirma der Catering-Marken Caterwings und zuvor auch Lemoncat, hat zum 1. Mai den deutschen Markt verlassen. Deutsche Startups berichtete zuerst darüber, CEO Adrian Frenzel bestätigte den Schritt gegenüber Gründerszene. Als Grund nennt er die Corona-Krise und die gesunkene Nachfrage nach Catering sowie Büroverpflegung. Die B2B Food Group musste obendrein Personal entlassen, weitere Detail möchte Frenzel aber nicht nennen. In den sieben weiteren Ländern sei der Catering-Anbieter weiterhin aktiv. Die B2B Food Group, Rocket Internets neu gegründete Dachfirma für Catering-Startups wie Caterwings, übernahm im August den Wettbewerber Lemoncat. Seit Anfang des Jahres ist der Service nur noch unter der Marke Caterwings aktiv. (Quelle: Deutsche Startups, Unternehmen, Dienstag, 11:48 Uhr, lks)

+++ 28 Millionen Euro für Health-Startup Medwing +++

Das Berliner Startup Medwing hat 28 Millionen Euro eingesammelt. Leadinvestor der Series-B-Runde ist Cathay Innovation aus San Francisco, außerdem beteiligten sich die VCs Northzone, Cherry Ventures und Atlantic Labs. Über die Plattform von Medwing sollen Pflegefachkräfte Jobs finden: Arbeitssuchende werden mit Krankenhäusern und Arztpraxen verknüpft. 200.000 Fachkräfte und 2.500 medizinische Einrichtungen seien registriert, so das Startup. Es wurde 2017 von Johannes Roggendorf und Timo Fischer gegründet. (Quelle: Techcrunch, Dienstag, 10:58 Uhr, ps)

+++ Flixbus legt wieder los +++

Ab dem 28. Mai will das Münchner Bus-Unternehmen wieder einige Verbindungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern aufnehmen. 26 Reisebusse sollen in den kommenden Wochen rund 50 Stopps in der Bundesrepublik anfahren – von einst 500 Haltestellen. Am 17. März stellten die Münchner ihre Flotte deutschlandweit ein. Wenn es in Europa gut laufe, wolle Flixbus auch seinen Betrieb in den USA wieder aufnehmen. Das Unternehmen will jeden Sitzplatz in den angebotenen Busfahren belegen, die Ticketkontrolle erfolgt kontaktlos und Kunden müssen einen Mundschutz tragen. Die Busse sollen zudem nach jeder Fahrt desinfiziert werden. (Quelle: Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Montag, 11:17 Uhr, lks)

+++ Bitkom will mehr Startup-Hilfen +++

Der IT-Branchenverband Bitkom und der Bankenverband BdB fordern weitere Hilfen für Startups zur Bewältigung der Coronakrise. Die bisherige Unterstützung der Bundesregierung erreiche viele der jungen Unternehmen nicht schnell genug, kritisiert Andreas Krautscheid, BdB-Hauptgeschäftsführer. Gezielte Anpassungen des ERP-Gründerkredit-Programms und des KfW-Unternehmenskredits könnten die Liquidität der Unternehmen über die Geschäftsbanken bis zur nächsten Finanzierungsrunde sichern. Solche Hilfen seien nötig, „um Startups pragmatisch und schnell zu unterstützen, bevor es zu spät ist“, mahnt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. „Damit sichern wir Zehntausende hoch qualifizierte Arbeitsplätze ebenso wie unsere technologische Wettbewerbsfähigkeit nach Ende der Krise.“ (Quelle: Reuters, Montag, 10:59 Uhr, gr)

+++ Alexander Samwer verlässt Zalando-Aufsichtsrat +++

Alexander Samwer, Mitgründer von Rocket Internet, scheidet aus dem Aufsichtsrat von Zalando aus. Er war seit 2013 als Aktionärsvertreter Mitglied des Gremiums. Samwer habe für seinen Austritt „persönliche Gründe”, so eine Sprecherin gegenüber Textilwirtschaft.de. Er wolle sich nun stärker auf seine eigenen unternehmerischen Tätigkeiten konzentrieren. Samwer investiert etwa über die von ihm gegründete Arvantis Group in Immobilien und die Energiewirtschaft. Nachfolgerin im Zalando-Aufsichtsrat wird nach derzeitigen Planungen Jennifer Hyman, die Mitgründerin und CEO des New Yorker Unternehmens Rent the Runway. Die Firma bietet Mode zum Mieten an. (Quelle: Unternehmen, Montag, 10:57 Uhr, ps)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash