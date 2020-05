+++ Corona-Pandemie schwächt Geschäft von Rocket Internet +++

Der Chef des Berliner Startup-Investors, Oliver Samwer, sieht sein Geschäft wegen der Coronavirus-Pandemie mit höheren Unsicherheiten konfrontiert. Das wirke sich negativ sowohl auf die Bewertungen als auch das operative Ergebnis aus, teilte Samwer mit. Dies werde auch kurz- und mittelfristig so bleiben. Im ersten Quartal verzeichnete Rocket Internet, zu dessen bekanntesten börsennotierten Unternehmen Home24 sowie die Global Fashion Group gehören, einen Verlust von 162 Millionen Euro nach einem Gewinn von 140 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Damit bestätigte das Unternehmen vorläufige Zahlen. (Quelle: Reuters, Donnerstag, 09:05 Uhr, lks)

+++ Tesla soll Büro in Berliner Innenstadt planen +++

Nach Informationen des Tagesspiegel will der E-Auto-Bauer Tesla angeblich einen Standort im Euref Campus in Berlin-Schöneberg eröffnen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang jedoch nicht. Dort solle dann das Team des Entwicklungs- und Designzentrums sitzen, das Chef Elon Musk ohnehin für die Hauptstadt eingeplant hatte. Aufgrund von Bauarbeiten könnte Tesla in etwa drei Jahren in die Räume des Gasometers ziehen. Im brandenburgischen Grünheide entsteht gerade die Giga Factory von Tesla. (Quelle: Tagesspiegel, Mittwoch, 16:10 Uhr, lks)

+++ Auch Blablabus nimmt Betrieb wieder auf +++

Erst vor wenigen Tagen kündigte Flixbus die Wiederaufnahme des Fahrbetriebs an, nun zieht Blablabus nach: Ab dem 24.06.2020 werde der Betrieb auf deutschen Inlandsstrecken unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder aufgenommen, teilte der französische Fernbus-Anbieter am Mittwoch mit. Um möglichst sichere Bedingungen für alle Fahrgäste zu schaffen, will Blablabus zunächst nur jeden zweiten Sitzplatz zum Verkauf anbieten. Zudem sollen alle Fahrzeuge mit Desinfektionsmittel ausgestattet und täglich umfangreich gereinigt werden. Fahrgäste würden außerdem verpflichtet, einen Mund- und Nasenschutz tragen. Wegen der europaweiten Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie ruht der Blablabus-Betrieb seit Mitte März. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 14:00 Uhr, hue)

+++ Berliner Sammeltaxi Berlkönig wird verlängert +++

Im April sollte der Shuttle-Service Berlkönig eingestellt werden. Der Vertrag zwischen der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) und dem Kooperationspartner Viavan lief aus und die BVG sprach sich dagegen aus, jährlich 43 Millionen Euro für das Sammeltaxi zu zahlen. Aufgrund der Corona-Krise bot Berlkönig ab April einen kostenlosen Fahrservice für Angestellte im Gesundheitswesen an. Ab dem 1. Juni soll der Regelbetrieb nun weitergehen und bis Ende Juli verlängert werden – solange „die Gespräche über die längerfristige Zukunft des Berlkönigs andauern”. (Quelle: BVG, Mittwoch, 12:43 Uhr, lks)

+++ Spectrm holt sich 2,7 Millionen Euro +++

Das Berliner Startup Spectrm hat in seiner Series-A-Runde 2,7 Millionen Euro von der kalifornischen Wagniskapitalfirma Runa Capital bekommen. Spectrm entwickelt einen Chatbot für Messenger, der Unternehmen mit Kunden zusammenbringt. Die Plattform werde von Unternehmen wie Ebay, Ford und Groupon genutzt, berichtet Techcrunch. Spectrm wurde 2015 von Jendrik Höft, Manfred Stellenberg und Max Koziolek gegründet. (Quelle: Techcrunch, Mittwoch, 10:00 Uhr, sh)

