+++ Tripadvisor-Tochter kauft Österreicher Restaurantportal +++

Über die Plattform des Wiener Startups Delinski können Nutzer einen Tisch im Restaurant buchen und Rabatt erhalten, wenn sie außerhalb der Stoßzeiten essen. Nun wurde das acht Jahre alte Unternehmen von Thefork übernommen, ein Reservierungsportal und Tochter des US-Konzerns Tripadvisor. Die Summe ist nicht bekannt. Der Deal sei bereits vor der Corona-Krise geplant gewesen. Delinski war in Wien und vier deutschen Städten aktiv und soll als Marke unter Thefork weitergeführt werden. Gründer David Savasci bleibt als Country Manager an Bord. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 10:13 Uhr, lks)

+++ Russischer Broker steigt bei Fintech Ginmon ein +++

In der Series A hat der Frankfurter Robo-Advisor Ginmon sechs Millionen Euro erhalten. In mehreren Schritten investierten der Moskauer Finanzdienstleister BCS und Altgesellschafter wie der Londoner Frühphasen-VC Passion Capital in das 2014 gegründete Startup. Mit dem Kapital will Ginmon sein Wachstum ankurbeln. Derzeit verwaltet der Robo-Advisor Vermögen in Höhe von 100 Millionen Euro. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 9:25 Uhr, lks) Anzeige

+++ Online-Supermarkt Allyouneedfresh erneut verkauft +++

Im Herbst 2018 gab die Deutsche Post den Lebensmittellieferdienst Allyouneedfresh an den Reifenhändler Delticom ab. Ende vergangenen Jahres wurde der Onlineshop dann geschlossen, weil sich der neue Eigentümer auf sein Kerngeschäft konzentrieren wollte. Nun hat die norddeutsche Handelsgruppe Bünting die Marke übernommen, will den Shop aber einstellen. Bünting betreibt unter anderem den Online-Supermarkt Mytime.de, wohin die Allyouneedfresh-Kunden wechseln sollen. Allyouneedfresh wurde 2011 gegründet und knapp zwei Jahre später von der Post übernommen. (Quelle: Supermarktblog, Mittwoch, 9:19 Uhr, lks)

+++ 6,5 Millionen für Krebsdiagnostik-Startup Vara +++

Das Berliner Software-Startup Vara hat eine Finanzierung in Höhe von 6,5 Millionen Euro erhalten. Neuer Investor ist die Beteiligungsgesellschaft des kanadischen Pensionsfonds Omers. Außerdem investierten die Altinvestoren Think.Health, Soleria Capital, Plug and Play und der Berliner KI-Company-Builder Merantix. Die Software des Startups soll Röntgenbilder auf Anzeichen von Krebs untersuchen und so Medizinpersonal entlasten. (Quelle: Unternehmen, Mittwoch, 9:00 Uhr, tib)

Bild: Lora Ohanessian / Unsplash